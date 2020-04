Riot comparte detalles sobre el sistema antihacks de VALORANT

Uno de los grandes puntos del nuevo FPS de Riot Games, VALORANT, fue el estado de su sistema antihacks, algo que pretendía mantener la competitividad del juego mucho más íntegra.

En los inicios de esta semana algunos jugadores se dieron cuenta de que un controlador kernel del juego del sistema Vanguard de Riot Games funciona desde el mismo instante en el que encendemos nuestros ordenadores. Esto se convirtió en un tema importante para la comunidad y Riot ha decidido abordarlo.

«Hemos discutido sobre Vanguard en el pasado, pero a lo largo de la última semana ha habido mucha conversación sobre él y su controlador kernel» dijo alguno de los responsables del sistema antitrampas en una publicación. «Las mayores preocupaciones que estamos escuchando vienen a raíz de la seguridad del controlador y vuestra privacidad. Nuestro colega Paul «Riot Arkem» Chamberlain ha respondido todas las preguntas posibles a medida que podía, pero como grupo de Rioters paranoicos y sin complejos, hemos querido apoyar a Riot Arkem y os traemos más luz sobre cómo Vanguard fue construido con seguridad y privacidad pertinentes».

Captura de pantalla vía Riot Games

Básicamente el sistema Vanguard no puede ser ejecutado en un modo exclusivo para el usuario o las capacidades del software antitrampas se verían comprometidas. Dicho esto, Riot ha prometido que no hay ningún tipo de información personal recopilada.

«Vanguard no colecciona ni procesa más información personal de la que ya hace el sistema antihacks de League of Legends» afirmó Riot. «Más allá de lo suficiente para mantener la integridad del juego, Riot no quiere saber más de vosotros o de vuestro equipo. Los datos del juego que coleccionamos son usados para el funcionamiento del juego o servicios de integridad como Packman o Vanguard».

Riot dice que la seguridad y privacidad en términos de datos se ha coordinado en cada fase de desarrollo de Vanguard. La desarrolladora ha dicho que no compartiría nada si supiera que estos datos no se tratan con «la privacidad y seguridad de los jugadores con la extrema seriedad que merecen».

«Nunca le permitiríamos a Riot (tampoco lo intentarían) enviar algo que no podríamos respaldar desde la perspectiva del jugador» afirmaron. «Los jugadores tienen todo el derecho a preguntarnos y retarnos, pero seamos claros, no trabajaríamos aquí si no nos preocupáramos por la confianza de los jugadores y su privacidad de la misma manera que Riot lo hace. Somos jugadores como vosotros y no instalaríamos programas con los que no tuviéramos confianza en nuestro ordenador. Por favor, seguid responsabilizándonos por la integridad competitiva de vuestras partidas y vuestra privacidad personal».

Ahora VALORANT es una beta cerrada y será lanzado oficialmente el verano que viene.

