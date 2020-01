Power ranking de la LEC: Primera semana del Spring Split 2020

La primera semana del Spring Split de 2020 de la LEC nos ha dado algunas decepciones de proporciones épicas que han llevado a un power ranking un tanto inesperado. Tras liderar la región durante años, G2 Esports parece ligeramente vulnerable, al menos si eres de los que piensa que no están trolleando.

Mientras tanto, una de las marcas más antiguas de la región ha puesto una apuesta sobre la mesa para recuperar su trono. Tras un año de sujetavelas entre G2 y Fnatic, Origen ha conseguido tomar el control de la LEC después de la primera semana de este split.

Tras su impresionante actuación, nuestros expertos de LoL han tenido que replantearse el power ranking de la LEC para esta semana. Como siempre, cada votanteasigna un punto al peor equipo, y 10 puntos al mejor.

Posición Equipo Puntos Cambio de posición 1) G2 Esports 39 — 2) Origen 37 +1 3) Fnatic 32 -1 4) Rogue 27 +1 5) Excel Esports 23 +1 6) FC Schalke 04 20 -3 7) SK Gaming 17 — 8) Mad Lions 12 +2 9) Misfits 9 -1 10) Team Vitality q4 -1

Parece que el 2-0 de Origen no ha sido suficiente para darles el primer puesto — por ahora.

Lo que pensábamos: Mad Lions, Misfits, Vitality

We love seeing new faces, but it’s sad that we won’t have Daniele “Jiizuke” di Mauro in the LEC this year.

Antyes del split, pensábamos que a cada uno de estos equipos les costaría mantener el ritmo. De momento, teníamos razón. Tienen una combinación de 1-5, con la única victoria la de Mad Lions sobre Vitality. Tendrán que hacer mucho más que pegarse entre sí para subir en la clasificación.

Ya no estamos en 2016: Excel, Schalke, SK

FORG1VEN needs to step it up to prove he’s still got it.

El chat de la LEC el fin de semana pasado estaba lleno de menciones al nuevo ADC de Schalke, el legendario Konstantinos-Napoleon “FORG1VEN” Tzortziou. Se spammeó su nombre y mensajes de apoyo dirigidos a él tanto en inglés como en griego.

Sin embargo, las cosas no salieron demasiado bien para Schalke, ya que perdieron ambos partidos del fin de semana. FORG1VEN no lo hizo mal, pero tampoco destacó por nada, y jugó de forma muy prudente con ADCs como Varus o Xayah, mientras que el resto de su equipo estaba destruido. Él no es uno de los problemas de Schalke, pero tampoco es una solución. Está claro que el talento sigue ahí, pero de momento, FORG1VEN no ha demostrado su valía ni la validez de su legado de 2016, cuando llevó a H2K a las semifinales de Worlds. De hecho, Schalke tampoco está al mismo nivel al que estaba en 2019 cuando el rol de FORG1VEN lo asumía Elias «Upset» Lipp.

Excel tuvo un early game fuerte, y otro bastante malo, pero curiosamente perdieron el primero y ganaron el segundo. En un mundo ideal, nos gustaría verles jugar bien y ganar, pero tendremos que esperar al fin de semana que viene para eso. SK se ahorcó contra G2, colapsando en el late game. Sin embargo, consiguieron una victoria contra Vitality.

Demostrádlo: Fnatic, Rogue

“Dude, do you realize we’re tied for first place?”

Fnatic se enfrentó a una dura derrota por parte de Origen en su mejor partida de la primera semana. Esto tampoco tiene mucha importancia a la larga, pero el nuevo jungla Oskar «Selfmade» Boderek fue duramente outplayeado por Andrei «Xerxe» Dragomir mientras Origen se comía el mapa jugada a jugada.

Debido a esa derrota, Fnatic se encuentra por debajo de Rogue en los rankings, aunque no en estos rankings. Rogue sí que subió una posición debido a su exitoso 2-0 de esta semana. Sin embargo, antes de que su fanbase acumule demasiada esperanza, es necesario considerar que una de esas victorias era contra Misfits. La victoria de Rogue contra Excel fue algo mejor, pero aún así requirió un flank de locos a un gank en un arbusto. Fue más una exposición de Excel pegándose a si mismo más que una victoria limpia de Rogue. Jugarán la primera partida este fin de semana contra Origen, así que no falta mucho para que los fans puedan ver como de realista es el 2-0 de Rogue.

Top tier: G2, Origen

Origen have looked like the best team—so far.

Origen ha demostrado en dos partidas ser un equipo mucho más limpio de a lo que estamos acostumbrados, ya que G2 empezó a sufrir bastante pronto. Han derrotado a dos equipos muy sólidos en sus partidas contra Fnatic y Schalke, pero nuestros votantes no están preparados para dar a Origen ese primer puesto todavía. Hemos visto como G2 es capaz de trollear un split entero y volver a la cima, y esa sigue siendo nuestra apuesta.

Todas las fotos de Riot Games.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Xing Li el 30 de enero de 2020.