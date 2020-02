Por qué Revenant es lo mejor que le pasó a Apex Legends desde su lanzamiento

Revenant fue presentado con sangre en Apex Legends. Asesinó al contendiente Jimmie «Forge» McCormick en un video impactante y su tráiler de personaje reveló la extrema violencia que exhibe un asesino a sueldo rebelde.

Sus creadores lo transformaron en un simulacro, un robot con mente humana, y lo manipularon para que pensara que era humano. Su reacción fue una crueldad indomable. Su historia fue meticulosamente construida y gradualmente revelada en las semanas previas a la última temporada.

Revenant se presenta como un personaje que «cambia el juego» en el tráiler de la cuarta temporada , y eso es quedarse corto. Anuncia un nuevo rumbo de Respawn, orientado a contar historias.

Los días previos a Revenant fueron de los momentos más electrizantes y magnéticos del battle royale y un ejemplo del talento de Respawn a la hora de escribir. Al elegir explorar elementos narrativos con más detalle, el estudio ingresó en una nueva dimensión de la tradición, y es un cambio de ritmo muy bienvenido.

Explorar el universo siempre fue una parte implícita de Apex Legends. Cada leyenda tiene una historia de fondo y una razón para unirse a los Apex Games, y hay mucha historia detrás del Sindicato, que organiza la competencia. Pero Apex comenzó principalmente como un battle royale de clases, no como una experiencia con historia. Revenant demostró que es posible combinar ambos.

Tan pronto como se lanzó Apex, Respawn prometió celebrar cuatro temporadas en su primer año, cada una con una nueva leyenda, una nueva arma y un pase de batalla. Fue transparente desde el principio, y las y los jugadores de la «temporada cero» esperaban ansiosos el lanzamiento del primer nuevo competidor. Se presentó al mes siguiente.

Octane llegó a los servidores en marzo. El acróbata carismático fue el punto culminante de la nueva temporada, un personaje llamativo con mucho espacio para ser creativo con sus plataformas de salto y persecuciones de alta velocidad. Sus antecedentes eran simples: el heredero de una compañía farmacéutica se convirtió en un temerario por puro aburrimiento, pero perdió las dos piernas en una hazaña que salió mal. Luego de que reemplazaran sus piernas con extremidades metálicas, optó por correr en los Apex Games. Es una historia sencilla, pero funciona.

Pero después de Octane, las temporadas y personajes posteriores parecían en falta. Wattson y Crypto, lanzados en las temporadas dos y tres respectivamente, parecieron más un lanzamiento de protocolo que una adición orgánica. Tenían historias de fondo interesantes y mecánicas singulares, pero todavía se sentían decepcionantes, posiblemente porque eran considerablemente menos llamativos que su predecesor.

Agrega una tercera temporada prolongada, la serie de parches de equilibrio Peacekeeper y la introducción de emparejamientos basados en habilidades. Esta constelación de insatisfacción hizo que algunos jugadores comenzaran a abandonar el barco y perder interés en el juego. Momentos como Holo-Day Bash y Grand Soirée fueron un respiro del eterno purgatorio que fue la tercera temporada.

La magia se estaba disipando y Revenant la puso en marcha de nuevo.

Muerte y venganza en las Tierras Salvajes

El lanzamiento de Revenant fue un truco complejo y bien planeado. La presentación de Forge en el stream de la cuarta temporada frustró las expectativas de las y los fans. Algunos se quejaban de que no era Revenant, pero incluso entonces, Forge es el tipo de personaje que termina gustándote. A diferencia de Wattson o Crypto, hubo una gran expectativa con él. Y luego Respawn lo mató.

El asesinato de Forge fue un giro sorprendente en sí mismo, y los jugadores estaban casi tan aterrorizados como la anfitriona ficticia Lisa Stone. Los escritores habían desechado un personaje completo de un solo golpe y, finalmente, hubo suspenso en Apex por primera vez en temporadas.

Los jugadores analizaban cada pista. ¿Forge estaba realmente muerto? ¿Qué haría Revenant después? La muerte, el misterio y las teorías demenciales hacían pensar en Game of Thrones, pero con la perspectiva de un final mucho mejor y más sangriento.

Revenant no se construyó en un día, pero su evolución se filtró religiosamente en las redes sociales de Apex. Una filtración de Hammond Robotics por aquí, otra misteriosa violación de datos por allá, tres empleados que misteriosamente no se presentaron a trabajar un día… todo se agravó con el suspenso sobre el asesino robótico. Sabíamos quién estaba detrás de los hechos, pero seguíamos intentando descubrir los porqués y los cómo. ¿Por qué apunta a Hammond Robotics? ¿Por qué Hammond se mudaría a Talos en primer lugar? ¿Cómo entraría en los Apex Games? Solo podíamos conjeturar, y es divertido cuando se deja volar la imaginación.

Revenant cambió la forma en que Apex manejaba la narración. Sí, había un elemento narrativo preexistente en el juego, pero era muy sutil y quedaba en segundo plano. La preparación para la cuarta temporada fue una decisión consciente de poner más énfasis en crear una historia, y valió la pena.

El diseñador Chin Xiang Chong explicó cómo Apex llegó al punto en el que se encuentra.

«Contratamos a un montón de grandes escritores como [Tom Casiello, Ashley Reed y Manny Hagopian] y nos enfocamos en que la narrativa fuera algo a lo que le damos alta prioridad ”, tuiteó.

Destacar la narrativa es lo que convirtió a Revenant en lo que es. Sería casi imposible si no fuera por la introducción de simulacros o la antigua Hammond Robotics de Titanfall. Podría decirse que era el personaje que necesitaba más contexto para entenderse: las palabras «robot asesino inmortal», aunque lo describen con precisión, no capturan realmente su esencia ni explican su pasado.

La previa de Revenant le dio a Respawn la confianza y la oportunidad de explorar el universo detrás del juego, y es de esperar que no se retroceda. Los escritores tejieron una narrativa magnética para una de las leyendas más atractivas del juego, y el tráiler que lo presentó oficialmente es nada menos que una obra de arte. Pero Apex Legends siempre fue sobre las leyendas.

Bloodhound no es solo tu cazador arquetípico, Lifeline no solo asume el rol de una clériga futurista y elegante en una fiesta de Calabozos y Dragones, y Mirage no es solo el remate cómico. Tienen vida propia, por supuesto, pero Apex nos presenta personajes mucho más complejos que los de otros Battle Royale. Eso es parte de lo que lo hace especial, y Revenant es la encarnación de esa premisa.

En vísperas de su primer aniversario, Apex Legends está a punto de superarse. El juego ha recorrido un largo camino desde su lanzamiento, y la saga de Revenant es un ejemplo de que Respawn puede tomar más riesgos y explorar la narración de historias con más profundidad y vehemencia. Lo han hecho antes en la franquicia Titanfall, y pueden hacerlo de nuevo por Apex.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Pedro Peres el 3 de febrero de 2020.