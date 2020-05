Olofmeister se tomará un descanso de CS:GO

La leyenda de CS:GO Olof «olofmeister» Kajbjer abandonará la escena competitiva durante un tiempo debido a un incremento de la fatiga y falta de motivación.

Olofmeister es uno de los mejores jugadores de la historia de Counter-Strike, pero incluso él sufre desgaste profesional y necesita descansar alguna vez dentro de mucho tiempo.

Esta no es la primera vez que olofmeister está inactivo en FaZe. En 2018 abandonó durante tres meses el equipo por problemas personales. Nunca se supo con exactitud cual fue el motivo en concreto que le forzó a irse, pero volvió en un gran estado de forma al año siguiente y continuó compitiendo al máximo nivel.

Este parece que será un caso familiar ya que Olofmeister ha asegurado que se ha sentido fatigado y sin motivación.

«Durante el último periodo me he sentido muy fatigado y he perdido la motivación necesaria para hacer justicia a mí mismo, a mis compañeros y a la marca FaZe» declaró olofmeister. «El juego y la escena me siguen encantando, pero necesito recuperar mi motivación. Me tomaré tiempo para recuperarme y pensar sobre mi futuro».

El comunicado fue lanzado por FaZe Clan en la cuenta oficial de Twitter del equipo, pero todavía no se conocen las medidas que la organización tomará para reemplazar al jugador durante su descanso. El substituto será anunciado dentro de poco ya que FaZe se está preparando para competir en la Gamers Without Borders 2020.

Es probable que este descanso influya en si el jugador decide retirarse o no, es una posibilidad que no puede ser eliminada ya que él mismo ha especificado en el comunicado que pensará qué hacer en el futuro. Sin embargo, el «nos encontraremos de nuevo» de la última línea debería dar esperanzas a los aficionados.

