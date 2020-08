Ninja apareció en vivo en Twitch y jugó a Fortnite con DrLupo

Ninja ha vuelto a Twitch.

La superestrella de Fortnite, que se pasó de la plataforma de streaming a Mixer el año pasado, apareció en vivo en Twitch por primera vez en un año esta mañana para jugar a Fortnite con DrLupo.

El número de espectadores de Ninja se disparó a más de 90.000 en los 10 minutos posteriores a su aparición, lo que muestra que todavía hay mucha demanda tanto para él como para Fortnite. Solo ha transmitido en vivo una vez desde que Mixer cerró el mes pasado, con un stream improvisado en YouTube.

Desde que se fue a Mixer, Ninja ya no es socio de Twitch, por lo que ya no tiene un botón Suscribir ni un estado de Socio. No obstante, sus espectadores estaban emocionados de verlo de nuevo en vivo en Twitch.

El stream de retorno de hoy no significa que Ninja haya firmado contrato de exclusividad con Twitch. Parece que el streamer está probando con plataformas como YouTube y Twitch para finalmente decidir dónde se quedará a largo plazo.

Puedes ver su stream ahora mismo, donde Ninja y DrLupo jugaron a la actualización más reciente de Fortnite, que agregó al mapa vehículos que se pueden conducir.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Scott Duwe el 05 de agosto de 2020.