Los desarrolladores y publishers de todo el mundo han estado muy ocupados en 2021. Desde juegos de carreras de gráficos increíbles y MMOs adictivos a cooperativos divertidos y juegos de terror, este año ha sido increíble para los jugadores de PC.

Este mes tendrán lugar los Game Awards de 2021, así que es el momento perfecto para mirar al pasado y echar un vistazo a algunos de los mejores títulos de PC de este año.

Estos son los mejores juegos de PC de 2021.

Forza Horizon 5

Aunque Forza Horizon 5 no es un candidato para el próximo premio a Game of the Year de los game Awards 2021, el juego ha llamado la atención de la comunidad de juegos de carreras y a fans de todo el mundo desde su lanzamiento el mes pasado.

El juego presume de un mundo abierto y un roster de casi 500 coches para elegir. Con un 92 por ciento de nota en Metacritic, el quinto título de Forza Horizon tiene gráficas impresionantes, un audio impecable, y un enfoque poco común sobre características de accesibilidad, como lenguaje de signos en las escenas, que le ha concedido al título una nominación para el premio de Innovación en Accesibilidad de The Game Awards este año. Forza Horizon 5 también está nominado al premio del Mejor Diseño de Audio y Mejor Juego de Deportes/Carreras.

Forza Horizon 5 ya tenía más de un millón de jugadores antes del lanzamiento oficial, y esta disponible ahora en PC, Xbox One, y Xbox Series S/X.

Life Is Strange: True Colors

Life Is Strange: True Colors es el último título en la serie narraativa Life Is Strange. True Colors ha recibido tantas buenas críticas por su narrativa y desarrollo de personajes como los títulos que lo precedieron. Los lugares increíbles que salen en el juego, junto con una banda sonora excelente llamó la atención de los fans, y el juego cumplió con las expectativas en cuanto a narrativa y desarrollo de personajes. Life Is Strange: True Colors está nominada a tres categorías en los próximos Game Awards: Mejor Rendimiento, Mejor Narrativa, y el premio a Games for Impact.

Los jugadores asumen el papel de Alex Chen, la protagonista del juego, cuya historia empieza en Haven Springs, Colorado. Viaja ahí para reunirse con su hermano mayor después de pasar la mayor aprte de su infancia en el sistema de acogida. Los poderes psíquicos-empáticos de Alex son un pilar importante de la historia desde el principio.

Life Is Strange: True Colors salió el 10 de septiembre 2021 y ahora está disponible en PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X, y Google Stadia. También hay una versión para Nintendo Switch cuyo lanzamiento está planeado para Diciembre 2021.

Back 4 Blood

Back 4 Blood es uno de los últimos juegos FPS cooperativos en salir este año, y aunque el número de jugadores activos a empezado a flaquear, el juego presumió de una base de jugadores de seis millones a finales de octubre.

Desarrollado por Turtle Rock Studios, Back 4 Blood tiene lugar en un mundo apocalíptico e infestado por zombies, y es considerado el ‘sucesor espiritual’ de Left 4 Dead. Los jugadores pueden elegir jugar como uno de ocho personajes distintos, y cada sitio en el juego está lleno de referencias a películas, juegos, y personajes clásicos de terror.

Back 4 Blood salió el 12 de octubre de 2021, y ahora está disponible en PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, y Xbox Series S/X.

New World

New World es el nuevo MMO de Amazon Game Studios, y ha tenido un lanzamiento fuerte. Con una nominación al Mejor Juego Multiplayer en los próximos Game Awards, New World tiene todos los elementos que un jugador esperaría encontrar en un MMO, así como un emocionante modo PvP. Con muchísimas armas y armaduras para elegir, tres facciones a las que unirse, y la posibilidad de desarrollar habilidades y profesiones, los jugadores tendrán que llegar a nivel 60 completando misiones en PvE, uniéndose a grupos para ir a expediciones, y cazando a otros jugadores en PvP. De forma contraria a la mayoría de MMOs, New World no requiere estar abonado a un servicio de suscripción, y salió a la venta con un modelo buy-to-play con microtransacciones opcionales para skins.

New World salió a la venta el pasado 28 de septiembre de 2021, y ahora está disponible para PC.

Deathloop

Desarrollado por Arkane Studios y publicado por Bethesda, Deathloop es uno de los lanzamientos de más éxito del año. Ha sido nominado en ocho categorias de la próxima edición de los Game Awards, entre los cuales destacan Juego del Año, Mejor Juego de Acción, y Mejor Narrativa.

Deathloop es un shooter en primera persona en el cual el jugador asume el rol de un asesino que se encuentra atascado en un bucle temporal. Su misión es cargarse a los Visionarios antes de medianoche, y se arriesga a que el bucle vuelva a iniciarse si falla en su misión de matarlos a todos. Cada día está dividido en cuatro secciones – mañana, mediodía, tarde, y noche. Moviéndose entre los cuatro distritos de la isla hará que el tiempo se acelere. Los jugadores tendrán que usar las herramientas, habilidades, y el sigilo del personaje para completar la misión antes de medianoche y memorizar los patrones de cada objetivo para poder eliminarlos a todos.

Deathloop está disponible ahora para PC y PlayStation 5.

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Tras el fiasco que supuso el lanzamiento de Marvel’s Avengers, los fans estaban ligeramente temerosos de como sería el siguiente proyecto de videojuego de Marvel. Sin embargo, los fans han podido ver en las últimas semanas que Marvel’s Guardians of the Galaxy parece estar corrigiendo los errores del anterior título.

Aparte de lagunas críticas a la repetitividad del sistema de combate, Marvel’s Guardians of the Galaxy ha recibido muchos elogios por su narrativa y sus gráficos. El jugador asume el rol de Peter Quill (Star Lord) y tiene que utilizar armas elementales para derrotar a sus enemigos. Aunque los otros personajes del juego – Gamora, Rocket, Groot, y Drax – no son jugables, los jugadores pueden dar órdenes para manejarlos. Cada uno tiene una combinación única de habilidades y skills, y la clave del juego está en combinar y enlazar órdenes para infligir niveles altos de daño.

El juego se centra mucho en las decisiones del jugador, que tienen lugar en ciertos momentos de la narrativa del juego. Las decisiones afectan a las relaciones entre Peter y el resto del equipo, así como el resultado de algunas misiones.

Marvel’s Guardians of the Galaxy está disponible ahora para PC, Xbox Series S/X, PlayStation 4, PlayStation 5, y Nintendo Switch.

It Takes Two

Con cinco nominaciones el los próximos Game Awards, incluyendo Mejor Narrativa y Juego del Año, It Takes Two salió en Marzo de este año y se ha convertido en el juego cooperativo local favorito.

Desarrollado por Hazelight Studios, It Takes Two se puede jugar online y en pantalla dividida entre dos jugadores, pero una opción singleplayer no está disponible. Con elementos de otros juegos platformer, fue diseñado explícitamente como un juego multijugador y tiene mecánicas de otros géneros, como la habilidad de retroceder el tiempo

La historia que se desarrolla en el juego es la de Cody y May, una pareja de casados a punto de divorciarse. Tras recibir la noticia, su hija Rose se escapa a la caseta del jardín e intenta arreglar la relación entre sus padres con unas muñecas que son exactamente como ellos dos. Sus padres reales entonces se ven atrapados en los cuerpos de las muñecas, y comienza la aventura en la cual tienen que arreglar su relación para que les oiga su hija Rose y puedan volver a sus cuerpos de verdad.

It Takes Two está disponible en PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, y Xbox Series S/X.

The Medium

The Medium es uno de los juegos de terror más populares de 2021, ya que introdujon una mecánica de gameplay innovadora que ha enganchado a miles de jugadores desde que salió.

The Medium es un juego de terror psicológico en tercera persona que sigue la historia de Marianne, una medium capaz de navegar el mundo humano y el espiritual de forma simultánea. Con una función de división de pantalla, los jugadores pueden explorar y viajar entre los dos mundos, usando los poderes psíquicos para resolver el misterio que se desarrolla en el juego.

El juego tiene lugar en Polonia en los años 90, y tiene una ambnientación oscura y lúgubre que consigue que el jugador se adentre en la historia.

The Medium fue desarrollado por Bloober Team y salió a la venta en enero de 2021. El juego está disponible para PC, Xbox Series S/X, y PlayStation 5.

Resident Evil Village

El último título de la serie Resident Evil de Capcom fue probablemente uno de los más anticipados de todo el año.

Resident Evil Village se parece mucho a los anteriores títulos, y es un título más de terror en la serie. Los jugadores controlan a Ethan Winters mientras busca a su hija secuestrada en un pueblo habitado por criaturas mutantes. Los fans de la serie encontrarán todos los elementos típicos de los juegos de Resident Evil, pero en este último título también econtrarán un tipo de gameplay más centrado en acción.

El juego salió en mayo de este año y desde entonces no ha parado de recibir críticas positivas. Fue elogiado por su gameplay, su ambientación, y su narrativa. Más recientemente, Resident Evil Village ha recibido cinco nominaciones para los Game Awards, incluyendo Mejor Juego de Acción/Aventura, Juego Más Anticipado, y el preciado premio a Juego del Año.

Resident Evil Village está disponible para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One, y Xbox Series S/X.

Age of Empires 4

La serie de Age of Empires ha sido la reina de los juegos de estrategia en tiempo real durante generaciones, y su último título no decepciona. El desarrollador Relic Entertainment modeló el nuevo título sobre uno de los más populares de toda la serie: Age of Empires 2, y fue una decisión que sin duda llamó la atención de los fans más veteranos. El juego salió a la venta en octubre y ya tiene una escena competitiva significativa, y sus gráficos mejorados y nuevo gameplay han convertido este título en uno de los más significativos y más anticipados del año.

El juego tiene cuatro campañas de lanzamiento: Los Normandos, La Guerrda de los CIen Años, el Imperio Mongol, y el Ascenso de Moscú.

Age of Empires 4 fue publicado el 28 de octubre 2021 y está disponible para PC.

Psychonauts 2

Psychonauts 2 ha sido uno de los juegos platformer más anticipados del año desde que fue anunciado en 2015. La secuela de Psychonauts permite a los jugadores controlar a Raz, como en el primer título. Raz es un acróbata entrenando para convertirse en Psychonauta, y tiene por misión derrotar a un villano asesino psicótico. El éxito del juego ha llevado a cinco nominaciones para la próxima edición de los Game Awards este mes, incluyendo Mejor Juego de Acción/Aventura, Mejor Dirección de Arte, y Juego del Año.

Psychonauts 2 está disponible ahora para PC, PlayStation 4, Xbox One, y Xbox Series S/X.

Little Nightmares 2

Little Nightmares II es el próximo titulo de la serie platformer, pero en realidad es una precuela al título que salió en 2017. Desarrollado por Tarsier Studios, Little Nightmares II sigue la historia de Mono, y tiene que trabajar junto a Six para sobrevivir los horrores de la Ciudad Pálida.

Little Nightmares II salió a la venta en febrero de 2021 y está disponible para PC, Stadia, Nintendo Switch, PlayStation 4, y Xbox One. Una versión mejorada también salió en agosto para PC y consolas de nueva generación PlayStation 5 y Xbox Series S/X.

Far Cry 6

Far Cry 6 es el sexto título de de la serie FPS Far Cry de Ubisoft. Salió a la venta en octubre y permite a los jugadores asumir el rol del guerrillero Dani Rojas. Dani intenta derribar la dictadura de Antón Castillo en la isla ficticia caribeña conocida como Yara. Castillo, conocido como «El Presidente», está criando a su hijo Diego esperando que akgún día asuma su puesto.

Far Cry 6 permite a los jugadores explorar un mundo abierto a pie o utilizanod una gran variedad de vehículos de agua, tierra, y aire. Aunque hubo cierto criticismo sobre el diseño poco inovativo y una narrativa muy repetitiva, he recibido elogios por un gameplay mejorado comparado con otros títulos de la saga.

Far Cry 6 salió a la venta en octubre y ahora está disponible para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S/X, y Amazon Luna.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Carlota Maura el 28 de noviembre de 2021.