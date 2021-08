La tier list definitiva de las armas de VALORANT

VALORANT es un shooter táctico que tiene ciertos trucos. Combina con cautela armas con habilidades, creando así uno de los juegos más estratégicos y variados del mercado.

Aunque las habilidades son un factor importante en VALORANT al ofrecer utilidad como cadenas de control, flashes o humos -y fuego adicional-, las armas protagonizan el primer plano del juego. Dictaminan la economía y te ayudan a decidir si deberías hacer una compra completa, una forzada o una ronda eco. Sin embargo, protagonizan la mayor parte del daño que puedes hacer.

Esta tier list debería ayudarte a decidirte con las 17 armas disponibles en VALORANT.

Tier S (las mejores)

Imagen vía Riot Games

Vandal (2.900 créditos)

Phantom (2.900 créditos)

Operator (4.700 créditos)

Este tier reúne las armas más poderosas del juego.

La Vandal y la Phantom son uña y carne dentro de VALORANT. Son los dos mejores rifles de asalto del juego por su daño constante, su gran rango y su velocidad de disparo. Ambas armas deberían ser siempre tus mayores prioridades dentro de la tienda.

Sin embargo, si prefieres apuntar precisamente y hacer cantidades de daño ridículas, debes optar por el Operator. Este rifle francotirador es la arma más difícil de manejar de todo el juego. Es cara y puede ser una compra arriesgada, pero en las manos adecuadas es una inversión que vale la pena.

Tier A (constantemente fuertes)

Imagen vía Riot Games

Guardian (2.500 créditos)

Sheriff (800 créditos)

Spectre (1.600 créditos)

Después de ganar la ronda inicial de pistolas normalmente te quedarás un poco corto de Créditos para una Vandal o una Phantom. Si quieres comprar armadura más potente y utilidad pero no te gustan los subfusiles, la Guardian es tu gran solución. Tiene un precio asumible y hace mucho daño especialmente con los disparos a la cabeza.

La Sheriff es la pistola más cara del juego por un motivo. Hace 159 de daño a la cabeza y 55 al cuerpo (siempre que no haya armadura de por medio). Si te ves como un tirador entusiasta y quieres sacar a tu equipo de un aprieto en una ronda eco debes comprarte la Sheriff.

La Spectre es el mejor subfusil de VALORANT. Es barata, tiene un rango moderado y hace un sorprendente daño que hace que sea un arma bastante completa. Perderás en las batallas de largo alcance, pero sobresaldrás en los ángulos cerrados.

Tier B (las viejas confiables)

Imagen vía Riot Games

Ghost (500 créditos)

Marshal (500 créditos)

La Ghost es una de las armas en las que más puedes confiar dentro del juego a pesar de ser una secundaria. Cuesta 500 créditos, pero en las manos adecuadas tiene el potencial de ser mortal y hacer mucho daño. Si sabes cómo jugar pacientemente y apuntar a la cabeza, la Ghost es una arma hecha para tí.

La Marshal es una versión mucho más débil del Operator, pero sigue siendo una arma aceptable. Si no puedes pagar una Vandal o la Phantom y quieres forzar una compra, la Marshal es una opción sólida.

Tier C (normalitas)

Imagen vía Riot Games

Judge (1.850 créditos)

Frenzy (450 créditos)

Bulldog (2.050 créditos)

Raramente las escopetas raramente están entre las mejores armas de los shooters tácticos. Su corto alcance significa que no valen la pena en la mayoría de circunstancias. Pero la Judge está lejos de ser la peor arma de esta lista. Si quieres defender la Spike, aguantar una posición o perseguir a tus enemigos por la espalda, compra una Judge. Si te encuentras cómodo con la escopeta siempre encontrarás la fórmula de sacarle partido a tu favor.

No obstante, si te has quedado por detrás en dinero y necesitas una o dos rondas de espera, no hay ningún problema en comprar una Frenzy. Si estás en la posición adecuada puedes asegurar fácilmente una o dos bajas. También puede ser sorprendentemente efectiva en la primera ronda.

El fuego explosivo puede ser una molestia en los shooters tácticos, especialmente si estás recibiendo una ráfaga de disparos. A veces no hay nada mejor que ir haciendo taps con el arma y esperar lo mejor. Lo mismo se puede decir de la Bulldog, pero eso no quiere decir que sea una mala opción. En las circunstancias adecuadas es perfectamente aceptable comprar una Bulldog. Coloca tu mirilla correctamente y sorprenderás a tus enemigos.

Tier D (decepcionantes)

Imagen vía Riot Games

Stinger (950 créditos)

Odin (3.200 créditos)

Bucky (850 créditos)

En su estado actual, la Stinger es bastante peor en comparación a la Spectre. Es un poco más barata en lo que se refiere a Créditos, pero el tamaño pequeño de su cargador y su daño explosivo no ayudan demasiado.

La Odin es la arma por excelencia de VALORANT que consiste en disparar y rezar. Hay opciones mucho mejores, pero contra una eco o en ángulos cerrados funciona relativamente bien. Cuando se combina con habilidades como el Recon Bolt de Sova o la Cámara Espía de Cypher también puede usarse como una wall bang. Por ejemplo, en B de Ascent funciona perfectamente bien.

Los nerfs recientes a la Bucky la han dejado en un lugar decepcionante. Actualmente no aporta demasiado sobre la mesa. La Judge, la otra escopeta, es mucho más fuerte y más confiable. Sin embargo, la Bucky es más barata y todavía tiene algún potencial con personajes como Jett o Raze.

Tier F (malas)

Imagen vía Riot Games

Ares (1.550 créditos)

Classic (gratis)

Shorty (150 créditos)

La Ares estaría en una posición más alta dentro de esta lista si tuviera más balas. Tiene una velocidad de disparo rápida ya que 50 balas no son lo suficiente.

La Classic es una arma totalmente correcta para las rondas de pistolas. Sin embargo, contra armadura más potente deja mucho que desear. Su daño bajo y su velocidad de disparo no es suficiente. Su disparo alternativo, que dispara una ráfaga de disparos al mismo tiempo, puede ser incómodo.

La Shorty es el arma más barata del juego por un motivo. Con un precio de 150 créditos, la miniescopeta sólo tiene dos balas en el cargador. Tiene un rango pequeño y hace bastante daño. Pero eso es todo.

Esta tier list es un punto inicial en VALORANT y puede llegar a cambiar. Nos comprometemos a actualizarla a medida que el metajuego cambie y lleguen nuevos parches al juego.

Artículo publicado originalmente en inglés por Jerome Heath en Dot Esports el 30 de julio.