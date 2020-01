Los mejores operadores atacantes de Rainbow Six Siege

Rainbow Six Siege es un juego inmensamente complicado. Pero como queremos facilitarte la vida, hemos compilado a quienes elegimos como los mejores operadores de ataque del juego.

Desde demoledores ligeros hasta vigilantes de flancos, te tenemos cubierto. Algunos favoritos podrían quedar excluidos de las clasificaciones debido a que son nuevos en el juego y requieren más tiempo y pruebas antes de que se pueda determinar si pueden trascender el meta.

Aquí están nuestros elegidos como principales agentes de ataque en Rainbow Six Siege a partir de Operation Shifting Tides.

Buck

Captura de pantalla vía Ubisoft

Si buscas un agente de demolición ligera que abra brecha, entonces Buck es tu mejor opción. Si bien es cierto que Sledge también es un gran agente de demolición ligera que abre brecha, su dispositivo obliga al jugador a situaciones a veces precarias. Lo que le da a Buck la ventaja en nuestra opinión es que puede causar tanta destrucción como Sledge pero desde una distancia ligeramente mayor.

Darte un respiro y al mismo tiempo presionar al equipo defensor es una situación ideal para la supervivencia. Como Buck, querrás causar la mayor destrucción posible con la Llave Skeleton, una escopeta acoplada bajo el cañón. Pero también querrás mantenerte despierto para el empujón final si vas contrarreloj.

La Llave Skeleton es una opción digna para esos encuentros de último momento que pueden no exigir tanto precisión sino un arma de fuerza contundente como la Llave Skeleton. De nuevo, es mucho más fácil apresurar un objetivo y conseguir una muerte con la Llave Skeleton que con el martillo de demolición de Sledge, a menos que estés usando la escopeta de Sledge.

Buck también tiene acceso al robusto rifle de asalto C8-SFW y al rifle de tirador CAMRS, menos utilizado. Su kit se completa con Granadas de fragmentación, lo que coloca a Buck un poco por encima del resto. La capacidad adicional de abrir un agujero encima o debajo de un objetivo para destruir trampas es demasiado útil. A los principiantes les recomendamos Sledge, ya que el jugador cometerá errores que refuerzan experiencias de aprendizaje valiosas cuando se trata de abrir brechas ligeras.

Hibana

Captura de pantalla vía Ubisoft

Hibana está en nuestra lista más o menos por la misma razón por la que Buck aventaja a Sledge. No solo tiene más flexibilidad que Thermite, sino que hay un nivel adicional de seguridad con Hibana que Thermite no ofrece del todo. El lanzador de proyectiles X-KAIROS de Hibana permite al jugador atacante adaptar el tamaño de la abertura al romper una pared reforzada.

En lugar de tener que ponerse justo contra una pared para usar su dispositivo, a Hibana se le permite más espacio al abrir una pared. Ser capaz de establecer una brecha pesada y mantener un ángulo desde una pequeña distancia es mucho más cómodo que ponerte en peligro con Thermite.

Una de las únicas desventajas de Hibana es que su rifle de asalto Tipo 89 tiene un tamaño de cargador más pequeño que el promedio. Tener menos balas por cargador significa que el jugador tendrá que tener una precisión mejor que la media para hacer que ella funcione para su equipo. Esto no debería ser un problema para los jugadores experimentados, pero para los principiantes recomendamos usar Thermite hasta que se sientan más cómodos en los tiroteos.

Gridlock

Captura de pantalla vía Ubisoft

Gridlock se ha fortalecido tanto dentro y fuera de la Pro League que es sorprendente que solo haya estado presente desde la Y4S1. La atacante australiana puede ser una gran bloqueadora de roamers y es una gran candidata a vigilar los flancos, o incluso para plantarse cuando las cosas se ponen difíciles.

La combinación de dispositivo y carga de Gridlock es lo que le da ventaja sobre Nomad. Si bien Nomad es una agente fantástica con un poco más de imparcialidad para ella que en el lanzamiento, tiene una carga deslucida que muchos jugadores encuentran incómoda. Nomad recibe una buena cantidad de juego en la Pro League, pero exige un poco más de coordinación para jugar con la misma eficacia que Gridlock.

Tener la opción de bloquear una ruta del flanco enemigo y negarles el acceso a los roamers al sitio para volver a tomarlo es lo que hace que los discos de espinas de Gridlock sean una herramienta de ataque increíble. Como los discos de espinas se despliegan para llenar el espacio, no hay forma de evitar el dispositivo a menos que el defensor los destruya muy ruidosamente. El ruido resultante alertará a la Gridlock cercana, y si el equipo está en comunicación, debería ser pan comido.

Lo mismo se puede decir para bloquear un sitio de bombas. Una vez dentro o en la aproximación, Gridlock puede bloquear o expulsar a los defensores del sitio con sus discos de espinas. Es un dispositivo realmente interesante que premia los estilos de juego flexibles, la comunicación y, en general, es un poco más cómodo y confiable que los Mazazos Aéreos de Nomad.

Thatcher

Captura de pantalla vía Ubisoft

Thatcher es una opción obvia cuando se trata del operador de soporte más valioso de Rainbow Six Siege. No hay nadie más que pueda hacer lo que Thatcher hace. Su dispositivo es, por lejos, uno de los más simples, pero muy efectivo cuando se usa correctamente. La agente no lleva nada de tiempo aprender tras la primera vez que alguien te grita «¡Thatcherea a este muro!»

Además de ser una operadora fácil de seleccionar, Thatcher también es una agente de apoyo invaluable que puede dictar rápidamente el curso de una ronda. ¿Los defensores se pusieron cómodos con algunas baterías de bandit? Thatcher. ¿Los defensores operan con un Kaid? Thatcher. ¿Los defensores no dejan de perseguirte con las cámaras? Thatcher. Realmente, la operadora es sumamente flexible y fácil de usar una vez que la aprendes.

Nadie se quejará de tener a Thatcher en el equipo a menos que no cumpla con sus dos tareas, que es no morir y tirar una granada EMP a un muro. Sin Thatcher, Thermite nunca podría informar al equipo de que «¡se viene un enorme agujero del carajo!».

Jackal

Captura de pantalla vía Ubisoft

Jackal es el operador que cambió el panorama de cómo funciona el roaming defensivo en Siege. Antes de Jackal, no había forma de rastrear a los roamers y eliminar a los acechadores de sus escondites. Cuando Jackal llegó al inicio de la operación Velvet Shell, los roamers se quedaron boquiabiertos por la cantidad de hostigamiento que Jackal era capaz de dar en una partida.

La capacidad del operador GEO de rastrear a sus oponentes con el Eyenox Model III ha convertido a Jackal en uno de los operadores más baneados en todo Siege. Si bien su tasa de baneo es habitualmente alta en los niveles superiores, es uno de los baneos más frecuentes en todos los ámbitos y por buen motivo. Jackal puede generar miedo en los roamers que son incapaces de mantener la compostura cuando son rastreados.

Combina el dispositivo de Jackal con el rayo láser que es el rifle de asalto C7E y la escopeta secundaria ITA12S, y es evidente por qué el operador se ve excluido de manera tan consistente. Jackal es tan singular como Thatcher, pero su carga es mucho más fuerte y no depende de la sinergia, lo que lo convierte en un destacado operador del tipo lobo solitario.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Colton Deck el 18 de diciembre de 2019.