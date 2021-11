Los mejores lanzamientos para Nintendo Switch en 2022

Este año fue increíble para Nintendo. Una nueva consola OLED, junto con algunos éxitos como mario Party Superstars y el famoso Metroid Dread, han convertido el 2021 en un año difícil de superar en cuanto a lanzamientos. Sin embargo, el 2022 podría fácilmente ser un éxito incluso más grande para el publisher.

Con lanzamientos en una gran variedad de géneros para audiencias de todo tipo que ya han sido anunciados, los fans de Nintendo tendrán unas cuantas sorpresas este año que viene, ya que aún quedan rumores circulando acerca de planes no anunciados de Nintendo. Si solo tenemos en cuenta los lanzamientos que sí se han confirmado, podemos asumir de forma segura que para los fans de Nintendo el año 2022 será tan increíble, sino más, que el 2021.

Estos son los mejores lanzamientos que llegarán en 2022 para Nintendo Switch.

Pokémon Legends: Arceus

Pokémon Legends: Arceus es un RPG de acción que mantiene el gameplay de sus títulos anteriores. Se desarrolla en un pasado lejano en la región de Sinnoh que bien conocen los fans de Pokemon, pero esta vez, tiene otro nombre: Hisui. Los acontecimientos que surgen en este juego ocurren mucho antes que la historia de Pokemon Diamante y Perla, así como de sus remakes respectivos, Pokemon Diamante Brillante y Perla Reluciente. El objetivo del juego es crear la primera Pokedex de la región, una misión en la cual el Pokemon legendario Arceus tendrá un papel muy importante.

Dying Light 2

La esperada secuela de Dying Light por fin llegará en 2022. Dying Light 2, desarrollado por Techland, es un RPG horror survival en el que destaca un nuevo protagonista, Aiden Caldwell. Los jugadores controlan a Aiden, y gracias a sus habilidades parkour, le da a los jugadores la oportunidad de trepar, deslizarse, y saltar de los borden de los edificios, así como correr por las paredes de éstos para recorrer la ciudad en el menor tiempo posible.

Se han confirmado más de 3.000 animaciones de parkour, al igual que varias herramientas nuevas como el gancho y el paraglider para explorar la ciudad. El combate in-game será sobre todo melee, igual que en el anterior título. Sin embargo, también habrá posibilidad de adquirir armas de rango como el shotgun o el arco, así como de mejorarlas con partes que los jugadores podrán adquirir deshaciendo otras armas. Además, Aiden tendrá la habilidad de superhumano, causada por la infección, que podrá utilizar igualmente en combate.

Como en el título anterior de la franquicia Dying Light, la secuela se desarrollará en una ciudad mundo-abierto que los jugadores tendrán total liebrtad para explorar. El mapa es cuatro veces más grande que en el primer juego, y está dividido en siete regiones, cada una con sus puntos de referencia. La toma de decisiones también jugará un papel importante en el juego. Los jugadores se irán encontrando con distintas facciones y asentamientos por la ciudad, que les llevará a tomar ciertas decisiones que afectarán al mundo del juego y a la reputación del propio jugador.

Dying Light 2: Stay Human sale a la venta el 4 de febrero de 2022, y estará disponible en PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, y Xbox Series S/X.

Marvel’s Midnight Suns

El próximo proyecto de Marvel es un RPG táctico desarrollado por Fireaxis Games. En él aparecerán varios personajes de los cómics de Marvel, como los Vengadores, los X-Men, y como bien implica el título del propio juego, los Midnight Suns.

En Marvel’s Midnight Suns, los jugadores podrán crear su propio superhéroe y elegir de entre más de 40 habilidades y poderes para su personaje. El roster jugable incluirá algunos de los superhéroes más populares de Marvel, como Doctor Strange, Lobezno, Capitán América, Iron Man, y Capitana Marvel.

El juego tendrá una mecánica de combate por turnos similar a la de la serie XCOM, y los jugadores desarrollarán una base de operaciones, La Abadía, entre las misiones – una mecánica similar a la que encontramos en Marvel’s Avengers. También habrá varios elementos de gameplay de RPG, como la influencia de las interacciones que tiene el héroe y las cartas de habilidades.

Kirby and the Forgotten Land

Kirby and the Forgotten Land es el 3D platformer más reciente en la serie Kirby, y fue anunciado en el Nintendo Direct del pasado septiembre.

El juego empezará cuando Kirby despierta en la playa de un mundo desconocido donde la civilización y la naturaleza están entrelazadas. El enemigo principal es el Beast Corps, un grupo de enemigos con apariencia de bestias. Kirby se adentra en una misión para salvar a los Waddle Dees, que han sido secuestrados por el Beast Corps, convirtiéndose éstos en el enemigo de Kirby. Los controles de gameplay serán parecidos a los de otros títulos 3D de la serie de Kirby, pero éste además incluirá habilidades Copy para Kirby.

El lanzamiento de Kirby and the Forgotten Land está previsto para primavera de 2022.

Bear and Breakfast

Este juego es perfecto para los fans que quieran una mezcla de Stardew Valley con Animal Crossing. Se trata de un juego de aventura y simulación en el que los jugadores adoptan el rol de Hank, un amable oso intentando llevar un ‘bed and breakfast’ en el bosque.

Los jugadores pueden personalizar el espacio con decenas de habitaciones, así como atraer a invitados y ayudarles en todo lo posible. Lo importante en este juego es mantener una reputación positiva, y los jugadores también podrán completar misiones y narrativas para coleccionar distintos atributos y mejoras para su local.

Bear and Breakfast estaba planeado para 2021, pero tras un ligero retraso está previsto para salir a la venta en la primera mitad de 2022.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Este nuevo RPG de combate por turno es uno de los crossovers más esperados entre Nintendo y Ubisoft en 2022.

El nuevo título desarrollado por Ubisoft Milán es una secuela al Mario + Rabbids Kingdom Battle de 2017. Los jugadores podrán poner en escena un roster de personajes, eligiéndolos de un elenco de nueve distintos. Estos incluyen a Mario, Luigi, Princesa Peach, y sus equivalentes Rabbid, así como un nuevo personaje: Rabbid Rosalina.

Comparado con el anterior título, la mecánica de combate de este juego tendrá un sistema más alineado con lo que conocimos en Divinity: Original Sin. Aunque el primer título fue más lineal, este nuevo tendrá encuentros fuera del combate por turnos.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope está previsto para la venta en 2022.

Legend of Zelda: Breath of the Wild sequel

Una secuela de Legend of Zelda: Breath of the Wild, que salió en 2017, ha sido anunciada y está prevista también para 2022.

Aunque aún no se sabe cual será el título oficial, Nintendo desveló que el juego estaba en desarrollo en 2019 en el Nintendo Direct de febrero. En el E3 de 2021, los fans de Nintendo pudieron echar un primer vistazo al gameplay en un trailer que mostraba detalles acerca de la historia y el anuncio oficial de un lanzamiento para 2022.

Sabemos que los desarrolladores se inspiraron de ‘las sobras’ del desarrollo del título anterior de Zelda, y utilizarán el mundo del juego original con historias nuevas y mecánicas y elementos de gameplay actualizados.

La secuela de Legend of Zelda: Breath of the Wild aún ni tiene título oficial, pero seguramente salga a la venta en algún momento de 2022.

Triangle Strategy

Triangle Strategy ha sido uno de los juegos anunciados más anticipados para Switch de 2022, y uno que interesará especialmente a los fans de Final Fantasy Tactics y Fire Emblem.

Desarrollado por Square Enix, este juego es un RPG táctico por turnos y está previsto para su lanzamiento en marzo de 2022. Los jugadores, por turnos, mueven personajes sobre un tablero con el fin de derrotar a los oponentes IA al otro lado del tablero. Cada personaje tiene un rango distinto en movimiento y un poder de ataque diferente cada turno, basado en una serie de atributos, armas, y armadura equipada.

El juego tendrá escenas de narrativa entre las batallas que afectarán al juego, junto con las decisiones que toma el jugador, que abordan temas como la moralidad, la libertad, y la utilidad.

My Time At Sandrock

My Time at Sandrock es la esperada secuela de My Time At Portia, y por fin saldrá en 2022. Como el título anterior, se desarrollará en un mundo post-apocalíptico 300 años después del Día de la Calamidad, que deshizo al mundo de casi toda la tecnología moderna.

El gameplay inicial será similar al que recordarán los jugadores de My Time At Portia. Tras aceptar un empleo de nuevo constructor, el jugador tendrá que restaurar la comunidad con sus herramientas, encontrar recursos, contruír máquinas, desarrollar amistades, y defender la ciudad de los monstruos.

Algunos de los elementos principales del juego incluyen explorar la ciudad, excarvar para encontrar reliquias, y transformar el taller en un local de producción decente, además de usar máquinas avanzadas para procesar materiales pieza por pieza.

Two Point Campus

Two Point Campus es el sucesor del famoso Two Point Hospital, un simulador empresarial desarrollado por Two Point Studios y publicado por Sega. En Two Point Campus, los jugadores tendrán que llevar un campus universitario, construir salas, organizar eventos, y lidiar con las operaciones de un campus como contratar personal y asegurarse de que los estudiantes están bien cuidados y de que acuden a sus clases.

El juego introduce arquetipos distintos de estudiantes, ceremonias de graduación, y algunos desafíos, como los estudiantes que dejan la universidad o se saltan clases si disfrutan demasiado de la vida social nocturna. Two point Campus está desarrollado en el mismo lugar que Two Point Hospital, y los jugadores reciben varias parcelas sobre las cuales construir la universidad. Como en cualquier otro juego de simulación empresarial, el manejo financiero es la base del juego. Sin embargo, este nuevo título tambén añadirá algunos elementos de gameplay divertidos y amenos, como la posibilidad de estudiar literatura antigua para convertirse en un caballero medieval.

Two Point Campus también dispondrá de un modo sandbox que permitirá a los jugadores dar rienda suelta a su creatividad para construir la universidad de sus sueños.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Carlota Maura el 25 de noviembre de 2021.