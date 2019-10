Los mejores jugadores de Worlds 2019

Worlds 2019 ha llegado al fin! En solo unos minutos, Clutch Gaming y Unicorns of Love estrenarán el escenario de la fase play-in en el torneo de League of Legends más importante del año.

Esperemos que para entonces también se estrene la canción de Worlds.

En los equipos que veremos competir a lo largo de las próximas semanas encontraremos jugadores legendarios, campeones de títulos consecutivos, jugadores que han luchado durante toda su carrera para llegar a donde están, e incluso algunos rookies que se han hecho notar. Pero, de todos los jugadores que pisarán el escenario de Worlds, ¿quienes son los mejores? ¿Quienes han demostrado ser la creme de la creme? Tal y como hicimos durante el Mid-Season Invitational, hemos clasificado cada uno de los jugadores que participarán en este Worlds, dividiéndolos en primer, segundo, y tercer equipo.

No hay manera fácil ni exacta de llevar a cabo esta tarea. La intención no es crear una lista definitiva, pero sí un marco de referencia para abrir el debate. En este caso, hemos medido aquellos jugadores que han demostrado más habilidad este año, y aquellos que más han contribuido a los logros de sus equipos respectivos.

Primer Equipo

Top: Martin “Wunder” Hansen, G2 Esports

Jungla: Lee “Tarzan” Seung-yong, Griffin

Mid: Jeong “Chovy” Ji-hoon, Griffin

Bot: Yu “JackeyLove” Wen-bo, Invictus Gaming

Support: Zdravets “Hylissang” Galabov, Fnatic

Venga, que se viene el salseo. No tenemos ni miembros de los campeones de la LCK SKT Telecom T1, ni los campeones de la LPL FunPlus Phoenix, ni a Team Liquid de la LCS. Bueno, quizás ese último no sea de extrañar. Pero, ¿qué está pasando?

Tenemos a Wunder de G2, campeón de la LEC. Ha carrileado a su equipo todo el año y siempre que ha hecho falta, ganando además los matchups de top más importantes. Y aunque los cinco integrantes de G2 pueden jugar prácticamente todo, el flexible champion pool de Wunder es el más útil, lo cual le coloca por encima incluso de los toplaners con mejores habilidades mecánicas.

A su vez, Hylissang también merece su puesto en esta lista por la mejoría que ha demostrado en su propia champion pool. Fue extremadamente difícil elegir a Hylissang por encima de Mihael “Mikyx” Mehle de G2 y otros supports. Al final, sin embargo, Fnatic tiene menos sobre lo que apoyarse, y la la habilidad de encontrar un buen engage por parte de Hylissang es lo que marcará la diferencia para ellos.



Tarzan es una maravilla en cuanto a habilidad mecánica, y el corazón latiente de Griffin, que ha ganado la mayoría de partidas en ambos splits de la LCK este año. Podrás discutir sobre su rendimiento en playoffs, pero al final, Tarzan y Chovy le han dado a Griffin 3 finales de LCK consecutivas.

Finalmente, tenemos a JackeyLove. IG no tenía buena pinta durante el verano – existía un peligro muy real de que no llegarían a Worlds. Pero JackeyLove no permitió que eso sucediese. Se quitó de encima las jugadas inesperadamente flojas del Song ‘Rookie’ Eui-jin en la midlane y una sustitución en la jungla y consiguió, praticamente solo, carrilear IG hasta llegar a Worlds.

Segundo Equipo

Top: Kang “TheShy” Seung-lok, Invictus Gaming

Jungla: Marcin “Jankos” Jankowski, G2 Esports

Mid: Lee “Faker” Sang-hyeok, SK Telecom T1

Bot: Park “Teddy” Jin-seong, SK Telecom T1

Support: Mihael “Mikyx” Mehle, G2 Esports

En este segundo equipo tenemos al otro miembro más consistente de IG. TheShy tuvo menos ayuda de la que tuvo el año pasado, y sin embargo ha podido jugar a un nivel mecánico similar.

Los otros cuatro puestos en este equipo incluyen un dúo de G2 y otro de SKT, los dos favoritos del torneo. El combo jungla-support de G2 les permite pushear la partida más rápido que ningún otro rival. Se podría hasta discutir que ambos son candidatos a los mejores jugadores del mundo independientemente de su rol.



El dúo de SKT no está al mismo nivel que el de G2, pero Faker y teddy han sido unos auténticos monstruos este año. El champion pool de de Faker ha crecido, lo cual ha causado algunas dificultades, pero volvimos a ver al Faker de siempre en los playoffs este verano. Ahora, veremos al Faker de Worlds en plena acción. Le hemos asignado al segundo equipo junto a Teddy, que ha sido el miembro más consistente de SKT durante todo el año, y les ha permitido ganar varias partidas con la fortaleza que muestra en las teamfights.



Tercer Equipo

Day 1 at the 2018 World Championship Group Stage at the Busan Exhibition and Convention Center in Busan, South Korea, on 10 October 2018.

Top: Jang “Nuguri” Ha-gwon, DAMWON Gaming

Jungla: Gao “Tian” Tian-liang, FunPlus Phoenix

Mid: Heo “ShowMaker” Su, DAMWON Gaming

Bot: Jian “Uzi” Zi-hao, RNG

Support: Liu “Crisp” Qing-Song, FunPlus Phoenix

Aquí es donde la cosa se pone difícil. Hay jugadores increíbles que no llegan a nuestra lista de Top 15. Para algunos, es porque su rol está saturado, como por ejemplo el de jungla. Para otros, es porque tendrán que demostrarnos durante el torneo que nos equivocabamos.



Nuguri y ShowMaker llevaron a DAMWON a Worlds en su primer año en la LCK. Ni uno ni el otro son jugadores perfectos – ambos han mostrado defectos, desde el entusiasmo de Nuguri por Cleptomanía, hasta la ausencia ocasional de ShowMaker en las teamgfights. Damwon es uno de los mayores interrogantes del torneo – podrían caer al pozo pronto, o ganarlo todo. Su ventaja principal está en la parte superior del mapa, y por eso se han ganado estar en esta lista.

Los campeones de la LPL, FunPlus Phoenix, también se unen a la fiesta con su duo jungla-support. FPX tiene su fama por su midlaner Kim “Doinb” Tae-sang, que tiene una historia apasionante. Pero son Tian y Crisp que aseguran muchas de las jugadas de Doinb, ayudándole a sobrevivir en su carril y roamear a las esquinas del mapa. Se podría incluso debatir la inclusión de Tian en el primer equipo de esta lista.



El último jugador en la lista es un veterano de Worlds, Uzi. Este hombre es una máquina en toda regla, apareciendo en cada Worlds haciendo que parezca incluso fácil. Independientemente de lo que pueda pasar, Uzi siempre vuelve a Worlds – puede que este sea el año en el que finalmente lo gane.



Todas las photos via Riot Games.



Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Xing Li el 1 de octubre de 2019.