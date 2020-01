Los mejores defensores de Rainbow Six Siege

Rainbow Six Siege es un juego inmensamente complicado en el que introducirse. Sin embargo, queremos haceros la vida más fácil, así que hemos recopilado los que consideramos los mejores agentes de defensa del juego.

Lo tenemos cubierto desde las anclas hasta las operaciones trampas. Algunos de los personajes favoritos más recurrentes pueden estar excluidos ya que son relativamente nuevos en el juego y requieren más tiempo de prueba antes de determinar cuánto pueden llegar a trascender en los diferentes metajuegos.

Echo

Hay una razón por la que Echo se encuentra constantemente bloqueado en las partidas. La decisión de Ubisoft de darle la triple armadura y dos drones Yokaiu lo hacen extremadamente peligroso en escenarios tardíos. La facilidad con la que los Yokais pueden cancelar los defusores gracias a su explosión sónica hace de Echo uno de los mejores y más odiados agentes de todo Siege.

Echo tiene un poder inmenso en cualquier punto de la partida y un aguante estelar. La MP5SD es única para Echo. Es cierto que podrías utilizar la escopeta Supernova pero no es tan recomendable ante un SMG de tal poder. De todas formas, no hay ninguna razón por la que utilizar la pistola P229 ante la Bearing 9.

Hemos antepuesto a Echo por encima de Maestro ya que sus drones Yokai son considerablemente más difíciles de detectar para los atacantes a no ser que sean extremadamente ágiles con la vista. Ubisoft hizo los Yokai mucho más visibles pero algunos jugadores aún sufren al enfrentarse a estos antes de que sea demasiado tarde. Echo tiene un inmenso poder de resistencia y siempre será un agente bloqueado debido a su flexibilidad y fortaleza.

Smoke

Smoke es la prueba de que Ubisoft tuvo una visión para Siege antes de que cogiera su forma definitiva. Siendo uno de los agentes originales de Rainbow 6, Smoke demuestra por qué los OG todavía son fuertes. Al tener uno de los objetos menos contrarrestables del juego, la granada remotas de gas de Smoke puede hacer que un ataque bien coordinado pase a ser un desorden. Una vez el gas golpea contra los atacantes hay muy pocas opciones para el jugador afectado a su disposición: retirarse o aumentar el ritmo del ataque.

El agente SAS no es como Echo en el sentido de querer tenerle en la retaguardia como un ancla, especialmente si tus roamers no hacen perder el tiempo suficiente de los atacantes. Smoke es muy bueno a la hora de denegar entradas y plantaciones. Mientras sus granadas remotas de gas no acabarán con la animación de desactivación de la bomba, Smoke forzará a los atacantes a cubrirse o bien a arriesgarse a morir antes de que la plantación de la bomba se lleve a cabo. Esto crea una gran oportunidad de control para los defensores.

En términos de aguante, Smoke no aporta el más grande de todos a diferencia de la utilidad que sí que llega a ofrecer. La M590A1 es nuestra escopeta favorita en el juego y es ideal para hacer agujeros y lanzar las granadas remotas de gas a atacantes de forma desprevenida. La SMG-11 también ofrece más rango a la equipación de Smoke y le ayuda a tener más alcance a la hora de aguantar ángulos.

Lesion

Lesion es uno de esos agentes que trasciende en la clasificación. La Orquídea de Sangre es una desagradable mezcla de inteligencia, trampas y denegación. Las Minas Gu de Lesion proporcionan información casi ilimitada en manos de un jugador experto, castigo constante a los atacantes que tengan que sacar la aguja si quedan atrapados por una trampa para minas y negación de ataques en la mayoría de casos.

La flexibilidad que Lesion ofrece al jugador y a su equipo es prácticamente inigualable en el punto en el que se encuentra el juego. Combina su flexibilidad con la sólida T-5 SMG y algunas granadas de impacto y tendrás la receta. Los jugadores querrán ser conservadores con las Minas Gu ya que ofrecen una imagen precisa de dónde se encuentra el enemigo si mantienen la pista de dónde están colocadas las minas.

En el caso de que el enemigo llegue lejos, tener varias Minas Gu para una buena denegación siempre es bueno. Es normal que al principio los jugadores simplemente aprendan a cómo disparar con Lesion, pero a medida que se van acostumbrado a un estilo de juego «más inteligente, no más difícil», hay muchas oportunidades para cambiar el rumbo de cualquier partida con Lesion.

Bandit

En un nuevo caso en el que un agente supera por la mínima a otro, Bandit se lleva nuestro voto por encima de Kaid por un motivo: Brandit se ha mantenido a lo largo del tiempo. Incluso con Kaid invadiendo el espacio del agente, Brandit se ha mantenido en frente de la denegación de entrada. El Alambre de Choque de Bandit parece tecnología débil en comparación a la Electrogarra de Kaid pero es más efectiva ante una oleada de ataques coordinados.

Existe un riesgo mayor en el engaño de Bandit después de cubrir una pared falsa, pero la diferencia entre Kaid y Bandit es que el Alambre de Choque hace efecto un poco más rápido. La diferencia de milisegundos puede crear o romper una defensa y Bandit ha hecho un trabajo excelente a la hora de mantener el fuerte.

Kaid es un agente muy fuerte y Ubisoft continua tratando con él, pero la MP7 de Bandit hace más daño que la variante de Kaid, la AUG SMG. En general, existe un nivel de confort con Bandit que simplemente no hay con Kaid aún debido a sus cambios de balance constantes. Utilizar al agente es más desafiante porque todavía no da la sensación de que esté ‘terminado’, sin embargo, Bandit se ha mantenido firme durante toda la vida útil de Siege.

Jäger

Jäger es otro sobresaliente agente que no tuvo competencia hasta que Wamai llegó al juego con la Operation Shifting Tides. El agente GSG9 es bienvenido en prácticamente todo momento a no ser que no puedan configurar sus sistemas ADS, también conocidos como Magpies. Las Magpies de Jäger arrebatan las granadas del aire y las devuelven.

Lo que hace a Jäger uno de los mejores agentes defensores es su estilo de juego. Si sus Magpies están plantadas para sus compañeros de equipo, Jäger puede moverse alrededor del mapa con una letalidad extrema gracias a su 416-C Carbine, que era el único rifle de asalto para defensores hasta que Mozzie llegó con Operation Burnt Horizon. La velocidad y letalidad de Jäger, incomparables con el resto, son lo que le han mantenido en un lugar ridículo en Siege.

Nadie lo hace como Jäger, y aunque Wamai llegó para hacerle frente en el trono, la 416-C es un poco mejor en comparación a la AUG a la que Wamai tiene acceso. Jäger es un agente extremadamente cómodo para aprender y mucho más satisfactorio de dominar en términos de encontrar cuál es el posicionamiento óptimo de las Magpies en cada mapa. Además, los jugadores pueden ser creativos con la localización y el trabajo con su equipo para aguantar puntos clave de acceso. A pesar de ser un clásico, Jäger sigue siendo un referente.

Artículo publicado originalmente en inglés por Colton Deck en Dot Esports el 23 de diciembre.