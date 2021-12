Los fichajes más decepcionantes de League of Legends esports en 2021

En la escena profesional de League of Legends, los equipos top tier siempre necesitan adaptarse y cambiar de estrategia acorde con la marea competitiva para seguir siendo las organizaciones más fuertes de la escena internacional. Aunque los cambios de entrenadores y las mejoras de infraestructura ayudan un montón, el impacto más grande suele llegar con los jugadores que se fichan antes de que empiece la temporada.

Siempre hay riesgos y recompensas en partes iguales cuando se decide fichar a un free agent de mucho nombre, o cuando se decide comprar a una superestrella. Algunos equipos se dan cuenta de que el jugador por el que apostaron era exactamente lo que necesitaban para encontrar el éxito, mientras que otros llegan a la terrible conclusión de que su apuesta acaba siendo como una bofetada.

Antes de este año, vimos varios equipos arriesgar mucho en la offseason. Muchas de las adquisiciones top tier, sin embargo, no dieron los resultados que esperaba el equipo.

Estos son los fichajes de League of Legends más decepcionantes de la offseason de este año.

TSM SwordArt

Foto de Tina Jo/Riot Games via ESPAT

Tras una aparición en Worlds con Suning Gaming, la estrella veterana SwordArt fue una de las adquisiciones más sonadas en Norteamérica para el nuevo año, tanto en términos de impacto como de salario. El joven de 24 años firmó un contrato que batió records, de dos años y seis millones de dólares, para intentar ayudar a volver a meter a TSM en la conversación de candidatos dignos para la competición por el trofeo de Worlds.

Durante un momento, parecía que la cosa pintaba bien para los fans de los campeones regionales. Sin embargo, un año más tarde, estaba claro que nada había ido según lo esperado para TSM. Fracasaron en ganar el trofeo de la LCS en ambos splits de 2021 y perdieron la oportunidad de ir a Worlds por tercera vez en los últimos cuatro años.

Ahora que SwordArt ha dejado TSM, podemos decir con seguridad que este fichaje se quedó muy corto de las expectativas. Querían ir a Islandia, pero en lugar de ello, tuvieron que volver a la sala de estrategia para el año que viene.

TL Alphari

Foto via Riot Games

De forma similar, Team Liquid completó su ‘superteam’ con la adquisición del ex-top laner de Origen, Alphari, para su equipo repleto de estrellas, que incluía a Santorin, Jensen, Tactical, y CoreJJ. Todo empezó a la perfección con una victoria en el torneo LCS Lock-In de 2021. Sin embargo, en medida en que fue progresando el año, el roster empezó a desmoronarse debido a circunstancias poco favorables fuera de la Grieta del Invocador.

Aunque Alphari fue una bestia in-game con Liquid, también fue sujeto de mucha controversia en el equipo. Después de un partido del Summer Split 2021, el jugador de 22 años se quedó en el banquillo por «problemas de rendimiento y actitud». No volvió al roster hasta el 27 de junio. Entre los problemas de salud de Santorin y la dimisión del head coach Jatt, Liquid fracasó considerablemente.

Sin campeonatos de LCS y un run bastante nefasto en Worlds en 2021, esta temporada fue una de las más decepcionantes para los fans de NA.

FPX Nuguri

Foto via Riot Games

Nuguri era uno de los free agents más deseados del mercado después de que dejase DAMWON Gaming al final de su run dominante del campeonato de Worlds en 2020. Cuando los fans se enteraron que se había unido a otro roster de calibre de campeonato, el de FunPlus Phoenix, la mayoría concluyeron que los campeones infernales de 2019 de la LPL se dirigían hacia la cima de la montaña.

Aparte de la falta de títulos regionales, la decepción de un fichaje quemó más cuando FPX llegó a Worlds 2021. Antes de que empezase el torneo, FPX era considerado un contendiente definitivo para la corona, junto a DWG KIA, debido a su estilo de juego agresivo y poder absoluto en todos los roles. Sin embargo, después de la primera ronda en el grupo A, el furioso fénix fracasó en coger vuelo.

Sobre papel, tenían uno de los rosters más fuertes del mundo, pero en práctica, parecían desincronizados y desorientados cada vez que se subían al escenario. Después de terminar últimos en lo que se suponía que era un grupo fácil con Rogue y Cloud9, FPX recompuso su roster para 2022, rehaciéndolo de cero.

G2 Rekkles

Foto via Riot Games

Los fans del League of Legends europeo están acostumbrados a enterarse de los movimientos estrambóticos de G2 Esports. Sin embargo, cuando la organización desveló el año pasado que firmaría con Rekkles, la imagen de Fnatic desde hace años, la comunidad se paró y se quedó mirando los fuegos artificales. Esa adquisición, al final, no fue nada más que eso: mucho espectáculo y poca sustancia.

G2 no llegó a ninguna de las finales de la LEC en 2021, fracasaron a la hora de llegar a MSI, y por último cayeron frente a Fnatic en uno de los finales más poéticos de la historia de League of Legends. Rekkles dejó atrás su legado y su hogar perpétuo en busca de más éxito, y ese mismo equipo le eliminó de la carrera de Worlds antes de la salida, en los playoffs del Summer Split de 2021.

Con otros miembros rindiendo muy poco este año, Rekkles no pudo carrilear al equipo lo suficiente cuando algunos de sus compañeros se disiparon. Como la adquisición de Nuguri por parte de FPX, la incorporación de Rekkles al roster de G2 tenía que devolverle la gloria a los samurais. En vez de eso, fue una de las peores temporadas recientes y otro año para el olvido en la memoria del mejor ADC de Europa.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Tyler Esguerra el 28 de diciembre de 2021.