Los desarrolladores de VALORANT revelan un sistema de recompensas para los fans más dedicados

VALORANT cuenta con mucho contenido que los jugadores pueden coleccionar, como por ejemplo aspectos de armas, complementos para armas o cartas de jugadores. Sin embargo, prácticamente todos estos objetos están detrás de la barrera del pago. Para la suerte de los fans del FPS, es probable que se añada un nuevo sistema de recompensas en el juego para recompensar a los jugadores por su trabajo duro y su tiempo invertido en VALORANT.

En un comentario de Reddit el ingeniero jefe de software de Riot Games ha respondido a las quejas de los jugadores de VALORANT por la falta de un sistema de recompensas y ha afirmado que actualmente el equipo de desarrolladores tiene planes para reemplazarlo.

«Tenemos algunos sistemas diferentes en mente para dar maestría y muestra del tiempo invertido en VALORANT, pero por desgracia no llegaron a tiempo para el lanzamiento» dijo el ingeniero jefe. «No puedo especificar pero queramos que sepáis que os escuchamos y que también queremos este contenido en el juego».

El comentario del desarrollador respondió a las quejas de un fan de VALORANT que pedía a Riot que implementara un nuevo sistema de recompensas para los jugadores que dedican mucho tiempo al juego. El jugador explicó cómo los usuarios más dedicados deberían recibir objetos únicos como complementos para armas o cartas de jugadores por alcanzar ciertos logros. Esto permitiría mostrar un objeto exclusivo que solo puede ser obtenido por méritos propios y no comprado. El aficionado utilizó ejemplos como los sistemas de insignias de Call of Duty y CS:GO, que dan algo a los jugadores que no puede ser desbloqueado mediante métodos de pago.

Todavía no está claro qué tipo de recompensas podrán desbloquear los jugadores en VALORANT, pero los fans pueden estar tranquilos ya que lo más probable es que un sistema de recompensas sea añadido al juego en un futuro.

Artículo publicado originalmente en inglés por Jalen Lopez en Dot Esports el 6 de junio.