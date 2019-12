Los desarrolladores de Overwatch consideraron crear un héroe pizza

Este artículo está publicado gracias a StatBanana, la mejor herramienta estratégica de Overwatch

La próxima secuela de Overwatch, que se espera que sea lanzada en algún momento del año que viene, promete nuevos mapas, y probablemente lo más importante, “muchos héroes nuevos”, según las palabras del subdirector de Overwatch 2, Aaron Keller.

Gracias a las imágenes recopiladas en la BlizzCon de 2019 sabemos que Overwatch 2 contará con Sojourn, un canadiense armado, y Echo, un robot volador. Sin embargo, llegó un punto en el tiempo en el que un héroe con una pizza como temática principal pudo ser una realidad.

“Muchas veces hacemos que todo el equipo vaya simplemente hacia ‘ideas locas de héroes’” declaró el director técnico de Overwatch 2, John Lafleur, en una entrevista para la revista Edge. “Todo el mundo hace una miniatura de lo que el héroe puede llegar a ser, cuáles pueden ser sus habilidades, una vez -sólo en broma- un miembro del equipo vino con la idea de que su héroe era una pizza”.

El héroe nunca llegó a ver la luz, pero el hecho de que fuera concebible abre la siguiente pregunta: ¿qué pueden esperar los fans de Overwatch 2?

“Todo es posible para los héroes” ha dicho Lafleur. “Lo que nos conduce a ellos es simplemente: ‘¿cuál es su historia y cuál es el mensaje que queremos lanzar a través de ellos? ¿Cuáles pueden ser sus habilidades?’; cuando esos tres factores se unen y tenemos una buena historia que nos engancha a cada uno de nosotros, de repente se fija y podemos empezar a hacer planes para ponerlo en el juego”.

Aunque un héroe pizza suene descabellado, Blizzard no se ha eludido de las tonterías del pasado. Wreking Ball, también conocido como Hammond, rueda alrededor de una glorificada bola de hámster, mientras que Winston es literalmente un gorila que habla. Y el pie de Sigma… No, mejor no nos hagas empezar.

Artículo publicado originalmente en inglés por Jerome Heath en Dot Esports el 5 de diciembre.