Los 11 mejores auriculares gaming de 2020

¿Buscas un nuevo par de auriculares? Has venido al lugar adecuado

A veces los auriculares estándares no son lo suficiente para cubrir las necesidades de un jugador. El gaming es un negocio serio y la comunicación es una de sus claves. Sonar bien y ser capaz de escuchar todo lo que suena es tan importante como la conexión para ganar.

Aunque es posible que bastante gente asuma correctamente que los auriculares no tienen todo el impacto de unos cascos gaming, pero tienen mucho que ofrecer. Normalmente son más baratos en comparación a los cascos y son mucho más compactos. También te permite tener sesiones intensas con las orejas al aire, algo que se agradece especialmente en verano.

Los auriculares se han convertido importantes dentro del gaming para móviles gracias a su accesibilidad y porque la mayoría de juegos sólo sacan partido del ajuste de sonido stereo. Invertir en unos auriculares 7.1 para jugar al móvil no es tan práctico ya que probablemente tu título no aproveche dicha configuración.

La competitividad es alta, y escoger los auriculares correctos puede llegar a ser un problema. Pero no tengas miedo, ya que hemos hecho lo máximo que hemos podido para buscar los mejores auriculares para ayudarte a buscar un par que añadas a tu lista y encaje con tus necesidades.

Auriculares Cooler Master Masterpulse MH710 Gaming – Imagen vía Cooler Master Auriculares Cooler Master Masterpulse MH710 Gaming – Imagen vía Cooler Master

Cooler Master ha sido una de esas marcas que siempre ha hecho productos de calidad, algo que ha hecho que los consumidores le den un gran valor. Cuando la marca entró en el mercado existieron muchas dudas, pero simplemente continuó con su excelente trabajo.

Los auriculares de la marca son bastante diferentes a los de sus competidores. En vez de copiar y repetir una fórmula exitosa, Cooler Master prefiere presionar hasta el límite con nuevos ajustes.

Los auriculares llegan con perfiles distintos, uno da un bass mucho más fuerte mientras que el otro emite un sonido más equilibrado que puede cambiar con un botón.

El diseño de los auriculares también puede llamar tu atención y la de tus amigos.

Auriculares Razer Hammerhead Truly Wireless – Imagen vía Razer Auriculares Razer Hammerhead Truly Wireless – Imagen vía Razer

Es difícil no mencionar a Razer en cualquier tema relacionado con el gaming. La compañía ha estado en la industria desde 2005 y es la pionera en la era RGB.

Los auriculares Razer Hammerhead Truly Wireless incluyen todo lo que incluye su nombre. Son auriculares inalámbricos que encajan en todo tipo de orejas ya que no necesita entrar directamente en el canal. Aunque es cierto que los auriculares inalámbricos pueden aumentar el lag, el modo gaming de los Razer Hammerhead Truly Wireless ayudan a disminuir el tiempo de respuesta.

Según RTings, Activar el modo gaming en los auriculares reduce su latencia 111 milisegundos en PC, 22 en los dispositivos Android y seis en los iPhone. Los experimentos fueron hechos para asegurar que los auriculares eran una selección sólida para todos los dispositivos. Al mismo tiempo, pueden ser usados para un uso casual en PC y portátiles.

El bass profundo de los auriculares puede ser poco óptimo para ciertos tipos de música, pero hace un gran trabajo a la hora de ampliar sonidos como pasos o disparos. A pesar de que el micrófono de los auriculares podría ser mejor, es más que suficiente para comunicarse dentro de las partidas.

Auriculares 1More Triple Driver – Imagen vía 1More Auriculares 1More Triple Driver – Imagen vía 1More

En los inicios de la década de 2010, había muchas empresas dentro del mercado. A medida que el mercado se convirtió en un monopolio, las marcas alternativas empezaron a emerger para hacer frente a los titanes y ofrecer a los usuarios una opción más solvente para su cartera. Apoyados por Xiaomi, 1More se ha ganado el respeto de muchos usuarios.

Más allá de ofrecer unos auriculares espectaculares y equilibrados teniendo en cuenta su precio, los 1More Triple Driver brillan por su micrófono. Tienen uno de los mejores micrófonos que encontrarás en unos auriculares. Su único problema es que sufre en los entornos con mucha cantidad de sonido, concretamente con el ruido de fondo, que puede empeorar la calidad de las llamadas de voz en zonas llenas de gente.

Los 1More Triple Driver llegan con nueve tipos distintos de auriculares, algo que hace que sean fáciles de encajar en cualquier tipo de orejas. Puedes tener tonos high-bass, y dentro del panel de control puedes ajustar los volúmenes a través de tus cascos fácilmente. Las gomas ofrecen un excelente nivel de insolación, pero no es comparable al que podrían ofrecer unos cascos gaming, por lo que evita entornos con mucho ruido para subir de rango mucho más rápido.

Auriculares HyperX Cloud Gaming Earbuds – Imagen vía HyperX Auriculares HyperX Cloud Gaming Earbuds – Imagen vía HyperX

Cuando HyperX entró en el mercado, su gran hecho diferenciador fue la comodidad de sus diseños. Estamos contentos de ver que HyperX sigue priorizando la comodidad y posiblemente ofrece el mayor número de personalizaciones dentro de todos los auriculare.s

Sin embargo, su estrategia de marketing es unidimensional. Sus auriculares están dirigidos concretamente para los jugadores de Nintendo Switch. Si no tienes una Switch, no te preocupes, los auriculares HyperX Cloud Gaming funcionan bien en todos los dispositivos.

La mayor virtud de estos auriculares es la comodidad y su calidad de inmersión en el audio. Aunque suenan bien para un uso general, no esperes ninguna experiencia del otro mundo.

Auriculares Turtle Beach Battle – Imagen vía Turtle Beach Auriculares Turtle Beach Battle – Imagen vía Turtle Beach

El gran problema de los auriculares gaming suelen ser sus micrófonos. Aunque poco a poco mejora la tecnología de los micrófonos, algunos siguen funcionando mal en algunas condiciones. El hecho de que normalmente están lejos de la cara del usuario no ayuda.

Aun así, Turtle Beach cuenta con los micrófonos suficientes para respaldar a los usuarios, por lo que creó los Battle. Uno de los auriculares cuenta con un micrófono que se extiende hasta la boca del usuario.

Inicialmente el público creyó que con ese micrófono el auricular se caería constantemente, pero ese no es el caso. Desafortunadamente para los fans de Turtle Beach, como la mayoría de auriculares, en lo que falla este par es en el sonido a altos niveles. Considerando que el micrófono de los Battle tiene bastante sensibilidad, los amigos con los que hables probablemente te pidan que uses el push-to-talk.

Auriculares Bose QC20 Noise Canceling Gaming – Imagen vía Buds Auriculares Bose QC20 Noise Canceling Gaming – Imagen vía Buds Auriculares Bose QC20 Noise Canceling Gaming – Imagen vía Buds

Las marcas centradas en el gaming no son las primeras que entraron en el mercado. Han habido muchos jugadores antes de que entraran en lo que es esta jungla.

Si estabas relacionado con el mundo del sonido anteriormente, es posible que Bose te suene familiar. La compañía americana no solo se centra en productos de audio (tienen hasta «gafas de sol con audio»), aunque sus productos no son tan compatibles para el gaming ya que no fueron diseñados para dicha actividad y su batería dura poco.

Sin embargo, con los Bose QC20 nada puede ir mal. Por un lado el precio es caro, pero para lo que es Bose, estamos hablando de un par de auriculares que te durarán cinco años como mínimo. Estos auriculares también cuentan con la tecnología de supresión de ruido de Bose, algo que silencia el mundo exterior y por lo tanto evita molestias.

Si buscas un driver diario y el gaming es una prioridad secundaria, puedes darles una oportunidad a estos oportunidades y ver si te gustan. Son bastante cómodos y también se aguantan en las orejas gracias a sus buenos diseños.

Auriculares Sennheiser IE 80S – Imagen vía Sennheiser Auriculares Sennheiser IE 80S – Imagen vía Sennheiser

¿Nunca has deseado que tus auriculares tuvieran un poco más de volumen? ¿O simplemente has deseado que dejen de reventar tus orejas? Sennheiser tiene el producto que necesitas.

Como Bose, Sennheiser ha creado auriculares desde los primeros días. La marca alemana ha sido la opción de confianza para las personas que no sabían qué escoger. Después de todo, uno nunca puede fallar con los productos Sennheiser. La garantía de dos años de la compañía es una de las mejores existentes.

Los IE 80 S son ligeramente distintos en comparación a los auriculares clásicos que han saturado el mercado. Son catalogados como auriculares de canal mientras están diseñados para los adictos a la música. Este tipo de auriculares son más pequeños para encajar mejor, por lo que toda la tecnología dentro tiene que ser más compacta y dar el mismo rendimiento o uno mejor.

Desde que esos auriculares son más pequeños que la mediana, es posible que se queden en el peor de los lugares, por ejemplo un espacio estrecho que existía en tu propia mochila. Para proteger los auriculares, Sennheiser asegura que ha hecho los más resistentes hasta el momento.

Aunque el precio es un poco más caro, los auriculares Sennheiser pueden ser definitivamente tu selección «para toda la vida».

Auriculares Beats urBeats3 – Imagen vía Beats Auriculares Beats urBeats3 – Imagen vía Beats

Separarse de los clásicos puede llegar a ser difícil. Mientras algunos gamers son más abiertos a la hora de experimentar con marcas, otros prefieren tener en mente a sus marcas favoritas.

Los urBeats3 de Beats entran en otro nivel dentro de la propia marca. A pesar de estar lejos de los productos de lujo de la marca en lo que se refiere a precio, la relación calidad/precio hace que sean unos de los mejores auriculares de la lista. El perfil de sonido de estos auriculares puede ser considerado más que natural y cómodo, ya que ofrece una experiencia equilibrada.

La calidad es de lo mejor, y los urBeats3 hacen el mejor trabajo en lo que se refiere a suspensión de ruido en comparación a la mayoría de modelos de su mismo rango. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de su micrófono, ya que sufre a la hora de bloquear el ruido exterior. Si eres un usuario de Xbox One, ten en cuenta que el micrófono de los urBeats3 no funcionará con el sistema, algo que puede estropear las partidas con tus amigos.

Auriculares KLIM Fusion Gaming – Imagen vía KLIM Auriculares KLIM Fusion Gaming – Imagen vía KLIM

Demos un paso atrás en lo que se refiere a precios y consideremos algo más asequible. La marca KLIM Fusion es una de las más populares dentro de Amazon. Cuentan con gomas de foam, algo que significa que los auriculares se adaptarán a la forma de tu oreja con el uso necesario.

La relación calidad/precio de estos auriculares es muy buena ya que la calidad del audio es impresionante. El problema más común de los auriculares de menos de 50 dólares es que la mayoría de sus materiales son baratos y no duran tanto.

Los KLIM Fusion no tienen ese problema. Parecen auriculares de lujo y dan una calidad de sonido satisfactoria. Su micrófono también es uno de los mejores en el mercado, así que si tienes un presupuesto limitado, dales una opotunidad.

Auriculares Sony MDRXB50AP – Imagen vía Sony Auriculares Sony MDRXB50AP – Imagen vía Sony

Sony ha vuelto con otro nombre raro para su producto: MDRXB50AP.

Los MDR no son considerados auriculares gaming. Son unos de los cascos más baratos que Sony ofrece. El principal motivo por el que tienen fama es por su calidad de sonido. La mayoría de usuarios los describen como uno de los productos con mejor relación calidad/precio.

Fueron diseñados para tener más bass que los auriculares habituales en Sony dentro de su precio, algo que definitivamente han conseguido. El hecho de que son bastante cómodos y que cuentan con un micrófono integrado hacen que sean una buena opción para los jugadores.

Si tienes un presupuesto reducido y te gustaría tener algo de una marca conocida, los MDR son una buena opción ya que hacen bien su función.

Auriculares ROCCAT Score Gaming – Imagen vía ROCCAT Auriculares ROCCAT Score Gaming – Imagen vía ROCCAT

ROCCAT ha estado presente durante muchos años. A la compañía le gusta mantener sus productos un poco más a la baja y centrarse en su calidad. Los ROCCAT Score se parecen a los auriculares Sennheiser mencionados anteriormente.

Son similares pero cuestan menos de la mitad en comparación al par Sennheiser. Si eres un experto, probablemente notarás la diferencia entre los bajos y la claridad del sonido. Sin embargo, si no sabes diferenciar entre el auricular derecho e izquierdo, estos auriculares valen la pena.

La configuración dual de los auriculares permite tener una experiencia auditiva equilibrada mientras que el diseño hace que encajen cómodamente en tus orejas. Para los fans del minimalismo y las apariencias futurísticas, este diseño simple es ideal.

Artículo publicado originalmente por Gökhan Çakır en Dot Esports el 1 de septiembre.