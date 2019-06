Los 10 mayores pozos de premios en torneos de videojuegos

Los jugadores de videojuegos competitivos o esports han obtenido unas ganancias descabelladas en los últimos cinco años. Si bien el tamaño de un pozo de premios no determina el prestigio de un evento es, por razones obvias, uno de los principales factores que decide la participación de las y los jugadores.

Los esports entregaron su primer premio en 1997 cuando Dennis «Thresh» Fong ganó el Ferrari 328 rojo del desarrollador de Quake, John Carmac. En 2006, Johan «Toxjq» Quick ganó un reloj Rolex del campeonato WSVG Quake 4. Fueron premios notables en su tiempo. Pero los pozos de premios de hoy son tan grandes que las y los jugadores puedan retirarse luego de ganarlos.

Una gran parte de esto se debe a la popularidad del financiamiento colectivo o crowdfunding, ya que los desarrolladores comenzaron a ofrecer elementos únicos en el juego a sus enormes bases de jugadores para aumentar el tamaño del pozo en general. Valve, el desarrollador de Dota 2 y Counter-Strike: Global Offensive, es la compañía más exitosa en emplear este modelo. Su evento Dota 2, The International, experimentó un tremendo crecimiento a lo largo de los últimos ocho años de competencia.

Estos son los mayores premios de la industria. Pero debido a que Dota 2 y League of Legends componen la mayor parte de los 10 principales, dividimos la lista en dos categorías separadas: una para el mayor pozo de premios por serie de torneos y otra para el mayor pozo en la historia de los esports.

Mayores pozos por serie de torneos

1) El Internacional 8 – $ 25,5 millones de dólares.

El campeonato mundial anual de Valve para Dota 2 batió el récord de premios de esports durante ocho años consecutivos. Otorgó un total de $ 1,6 millones de dólares en 2011 y 2012, pero a partir de 2013 el evento ha sido el mejor ejemplo de premios colectivos en la historia de los videojuegos.

Su versión más reciente, The International 8, alcanzó $ 25,5 millones de dólares en total, por lo que los ganadores, OG, se llevaron a casa $ 11,2 millones por sus esfuerzos.

2) El Campeonato Mundial de League of Legends 2018 – $ 6,4 millones de dólares

Riot Games permitió a los aficionados de League of Legends aumentar el pozo del evento mediante la compra de artículos dentro del juego por primera vez en 2017. Un año después, el pozo acumulado se incrementó a $ 6,4 millones de dólares, lo que lo convierte en el mayor evento en la historia del juego en función de sus premios.

Invictus Gaming, de China, se llevó a casa $ 2,4 millones de dólares del pozo acumulado tras derrotar a Fnatic, de Europa, por 3-0 en las finales.

3) Serie Fortnite Fall Skirmish – Clasificación de clubes – $ 4 millones de dólares

El éxito de Fortnite: Battle Royale explotó en el último año. Para acompañar el éxito de los populares juegos de Battle Royale, Epic Games reveló $ 100 millones de dólares para premios en torneos de esports en el primer año de juego competitivo. Una buena parte de ese dinero se otorgó mediante la serie Fortnite Fall Skirmish – Clasificación de clubes.

El pozo acumulado de Fortnite superará esta marca después de la Copa Mundial el 28 de julio, cuando se competirá por $ 30 millones de dólares.

4) El Campeonato de Asia Dota 2 – $ 3 millones de dólares

Como precursor del circuito de torneos de Dota 2, el pozo acumulado para el campeonato asiático de Dota 2 de 2015, con $ 3.057.000 dólares, solo supera a los torneos de Valve en $ 57 mil dólares. El evento, que tuvo lugar en Shanghái, China, permitió que el novel equipo de Evil Geniuses ganara el campeonato en una de las finales más unilaterales de la historia de Dota 2, al vencer a Vici Gaming 3-0.

5) Los torneos Dota 2 de Valve – $ 3 millones de dólares

Aunque la estructura de los principales torneos de Dota 2 cambió significativamente desde su debut en noviembre de 2015, en sus dos primeros años ofrecieron un pozo de $3 millones de dólares por evento. Dados sus importantes premios, los eventos fueron, además de The International, los mayores torneos del circuito competitivo de Dota 2. De todos los equipos que participaron en los principales torneos, OG ha sido el amo de la serie, al ganar cuatro de los seis torneos de Dota 2.

6) El Campeonato Mundial Smite 2015 – $ 2,6 millones de dólares

El pozo del campeonato mundial inaugural para Smite se incrementó en $ 1,6 millones de dólares después de que Hi-Rez Studios implementara el crowdfunding. Tuvo lugar en el Cobb Energy Center de Atlanta, Estados Unidos, y los ganadores, Cognitive Gaming, se llevaron a casa $ 1,3 millones de dólares, aproximadamente la mitad del pozo total.

7) El Campeonato Mundial de Halo 2016 – $ 2,5 millones de dólares

Patrocinado por Microsoft Studios, la bolsa de premios del Campeonato Mundial de Halo 2016 alcanzó un total de $ 2,5 millones de dólares. De toda la élite mundial de Halo, CLG ganó el evento y se llevó a casa $ 1 millón de dólares.

8) El Campeonato de la Liga Mundial de Call of Duty 2016 – $ 2 millones de dólares

Activision duplicó el pozo del Campeonato Mundial de la Liga Call of Duty en 2016. Este torneo aún no ha sido superado por otro evento en la historia del juego, y es la única aparición de Call of Duty en esta lista.

9) El Mid-Season Invitational 2017 – $ 1,7 millones de dólares

La tercera edición del Mid-Season Invitationalde de League of Legends llevó el premio inicial del torneo de $ 250 mil dólares a $ 1,6 millones de dólares a partir de la venta de productos en el juego.

10) Serie Fortnite Summer Skirmish – $ 1,6 millones de dólares

En la octava semana de la serie Fortnite Summer Skirmish se otorgaron $ 1,6 millones de dólares a los principales participantes del torneo. El jugador clasificado en la posición 355 en el mundo, Austin “Morgausse” Etue, superó todo pronóstico y ganó el primer premio de $ 250 mil dólares.

Mayores pozos en general

1) The International 8 – $25,5 millones

2) The International 7 – $24,6 millones

3) The International 6 – $20,4 millones

4) The International 5 – $18,4 millones

5) The International 4 – $10,9 millones

6) Campeonato Mundial 2018 de League of Legends – $6,4 millones

7) Campeonato Mundial 2016 de League of Legends – $5 millones

8) Campeonato Mundial 2017 de League of Legends – $4,9 millones

9) Serie de Fortnite Fall Skirmish – Clasificación de clubes – $4 millones

10) Campeonato 2015 Dota 2 Asia – $3 millones

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Sam Nordmark y Jerome Heath el 16 de mayo de 2019.