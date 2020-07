Hizo una sesión escuchando No Pressure, su último álbum

Puede que la carrera de Logic como rapero haya llegado a su fin, pero su primer gran directo en Twitch tras anunciar un contrato exclusivo con la plataforma ha demostrado el gran potencial que tiene en su segunda carrera.

La retransmisión tuvo una media de 81.000 espectadores en menos de dos horas y media de directo, Logic alcanzó los 100.000 espectadoers mientras promocionaba No Pressure, su último álbum. Según StreamElements, escuchar su nuevo trabajo en directo Logic consiguió 11.000 suscriptores y 200.000 seguidores.

«Esto es un prometedor arranque para el primer artista musical que ficha un contrato exclusivo con la plataforma y que podría abrir la puerta a más personalidades cuyos seguidores fueron creados en otros sectores de la industria del entretenimiento» declaró Dorton Nir, el CEO de StreamElements. «Fue el momento perfecto para hacer el movimiento por parte de Logic ya que las miles de horas vistas en Twitch Music o en la categoría Performing Art pasaron de los cinco millones de espectadores hace un año a los 18 en junio, por lo que Twitch está en el radar de muchos fans».

Sin embargo, esta no es la primera vez que Logic hace una retransmisión en directo. En diciembre hizo un directo en Twitch jugando a Call of Duty y tuvo alrededor de 20.000 espectadores en una retransmisión de 4,6 horas. El directo llegó un mes después de que acabara Confessions of a Dangerous Mind.

Aunque la audiencia no se puede comparar respecto ayer, tiene sentido que generara mucho más interés tras el anuncio de su fichaje por Twitch. Su directo de diciembre fue más una decisión momentánea, no uno calculado como el de ayer.

Además de ser el primer directo que hacía después de fichar por Twitch, aprovechó la gran oportunidad para promocionar su álbum recién estrenado.

«No soy ese rapero, hombre» declaró Logic en una entrevista con The Verge. «Sólo soy un nerd. Me encantan los videojuegos. Me siento bendecido por tener millones de fans y seguidores. Es un gran acuerdo. Les daré aire fresco a su servicio y ellos traerán dinero a mi cuenta bancaria… Estoy bromeando».

El acuerdo de Twitch con Logic hace una pequeña excepción con los problemas relacionados con el copyright que muchos creadores de contenido han tenido que hacer frente durante el último mes. Al añadir una personalidad de la industria de la música, Twitch se coloca en una buena posición para obtener más música licenciada y evitar los problemas de DMCA que han incrementado durante este verano.

Si el acuerdo entre Logic y Twitch sigue mostrando señales de éxito, la plataforma podría fichar a más personalidades de la industria musical y expandir su influencia para hacer cambios en cómo incorporar la música en las retransmisiones en directo.

Artículo publicado originalmente en inglés por Max Miceli en Dot Esports el 24 de julio.