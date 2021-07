La lista completa de Pokémons Shiny en el Pokémon GO Fest de 2021

Los Pokémon Shiny no son exclusivos durante el Pokémon GO Fest de 2021, pero Niantic se ha asegurado de que el evento no se quede sin nuevas variantes para que los jugadores intenten buscarlas y capturarlas.

No sólo hay 10 nuevos Pokémons Shiny disponibles durante el evento, que se celebra del 17 al 18 de julio desde las 10:00 hasta las 18:00 en cada hora local, si no que los jugadores que cuentan con entrada tienen sus ratios de aparición de Shiny más elevados que el resto. Esto se aplica a todos los Pokémon Shiny, no sólo a los incorporados para el Pokémon GO Fest.

Algunos nuevos Pokémon como Pikachu Pop Star, Rock Star o Melotta no estarán disponibles en su versión Shiny, pero puedes intentar coleccionar algunos del resto que sí están disponibles. Las posibilidades aumentadas no aseguran que todos los jugadores vayan a encontrar un Pokémon Shiny durante la experiencia del GO Fest, pero les da más probabilidades.

Si planeas participar en el Pokémon GO Fest de 2021, aquí tienes todos los Pokémon que han mejorado sus ratios de aparición para el GO Fest, cuáles están disponibles en su versión Shiny y cómo capturarlos.

Pokémons Shiny disponibles en el Go Fest

Los nuevos Pokémons Shiny

Pikachu (Sombrero Go Fest 2021)

Galarian Ponyta (Sombrero Go Fest 2021)

Galarian Zigzagoon (Sombrero Go Fest 2021)

Unown F

Whismur

Chimecho

Audino

Tympole

Throh

Sawk

Spawns generales de los Shiny

Pikachu (Sombrero Go Fest 2021)

Jigglypuff

Whismur

Chimecho

Kricketot

Audino

Eclosiones de huevos Shiny (7km)

Lapras

Cleffa

Igglybuff

Whismur

Kricketot

Audino

Tympole

Deino

Spawns Shiny con inciensos mejorados

Unown F

Unown G

Spawns Shiny de hábitat

Jungla Ekans Alolan Exeggutor Tangela Scyther Aipom Lotad Slakoth Chimchar Croagunk Snivy

Montaña desértica Growlithe Alolan Geodude Skarmory Larvitar Aron Trapinch Skorupi Hippopotas Ferroseed Throh

Playa oceánica Magikarp Dratini Chinchou Marill Carvanha Wailmer Swablu Feebas Tympole Alomomola Gyarados Sawk

Cueva Zubat Gligar Ralts Sableye Beldum Roggenrola Woobat Deino Absol



Raids de Shiny

Galarian Ponyta (Sombrero Go Fest 2021)

Galarian Zigzagoon (Sombrero Go Fest 2021)

Deino

