Legends of Runeterra le robaría muchos de sus jugadores más nuevos a MTG Arena

Desde el lanzamiento de MTG Arena, Wizards of the Coast respondió continuamente a la comunidad de Magic de manera reactiva. Riot Games, por otro lado, adoptó una estrategia más proactiva hacia su lanzamiento de Legends of Runeterra. Esta podría ser una de las razones por las que las y los jugadores de Magic podrían abandonar el barco cuando se lance LoR el próximo año.

Decir que la comunidad de MTG Arena está frustrada sería quedarse corto. Pero lo que suele pasarse por alto es cómo los jugadores nuevos están reaccionando al drama entre WotC y su comunidad. Los jugadores más recientes que prueban el Magic Arena, un juego gratuito, quieren un CCG que no les vacíe la billetera, sea divertido de jugar y atractivo.Hay una larga lista de quejas sobre Magic Arena, pero algunas sobresalen con respecto a los nuevos jugadores.

No hay opción de lista de amigos.

Cartas rotas que deben ser baneadas.

Malos menús de navegación.

Sin opción para móviles.

Enfocado hacia los deportes electrónicos, atendiendo a la base de jugadores existente.

Ha habido otros problemas predominantes, como el rendimiento. Pero WotC recientemente tomó medidas para mejorar esos problemas. Y en un juego más nuevo los problemas de rendimiento son de esperarse.

Aprovechando las fallas de WotC, Riot adoptó un enfoque diferente hacia su próximo lanzamiento de beta abierta de LoR en 2020. El juego de cartas digitales de Riot contará con:

Un sistema de monetización que no se basa en abrir paquetes de refuerzo.

Navegación fácil de seguir.

Una lista de amigos que les permite a los jugadores compartir listas de mazo dentro y fuera del juego.

La capacidad de nerfear las cartas rotas en lugar de banearlas.

Fue desarrollado para dispositivos móviles primero, y luego para PC.

Un enfoque orgánico hacia los deportes electrónicos en lugar de uno forzado.

Y ahora, Riot demuestra su interés por los deseos de la comunidad al anunciar un Developer Challenge. Riot le pregunta a la comunidad de CCG qué quiere añadir a LoR, algo que aún no se ha hecho.

El Developer Challenge brinda a los desarrolladores emergentes de la comunidad de gamers la oportunidad de brillar y agregará un aspecto único a LoR que no se encuentra en otros CCG. También muestra a los nuevos jugadores que LoR se dirigirá a ellos y no a una base de jugadores existente.

Las reseñas iniciales de LoR fueron en su mayoría positivas, pero aún queda trabajo por hacer. Sin embargo, el juego de cartas digitales llamó la atención de varios de los mejores streamers de Magic y Hearthstone. Y si los creadores de contenido están interesados, también lo estarán las y los jugadores CCG nuevos y existentes.

Riot tampoco está apurando el lanzamiento de LoR. En cambio, se toma su tiempo para solucionar problemas que podrían hacer que los nuevos jugadores pierdan interés rápidamente, algo que WotC debería haber tenido en cuenta al desarrollar MTG Arena.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Danny Forster el 5 de noviembre de 2019.