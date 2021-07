Las organizaciones de la LPL están fichando equipos de Wild Rift a medida que la escena arranca en China

League of Legends todavía no ha llegado a los dispositivos móviles en China, pero algunos ambiciosos planes para el MOBA ya están preparados.

Mientras el juego se llama Wild Rift en el resto del mundo, en China el título se conoce simplemente como League of Legends Mobile. Fue aprobado por la Administración Pública China (NPPA) el pasado febrero pero todavía no se ha revelado la fecha oficial de lanzamiento. Está siendo publicado por Tencent y actualmente bajo pruebas, habiéndose celebrado la última el pasado 20 de julio.

El pasado mes TJ Sports, la empresa responsable de la LPL a cargo de Tencent y Riot Games, reveló los planes para League of Legends Mobile en China.

Habrán tres «tramos» separados para la escena de deportes electrónicos del juego en el país. Existirá la competición nacional, la LPL y el tramo de influencers.

En la parte de la LPL 16 equipos de la máxima división china de League of Legends competirán en Legends Mobile por cinco plazas para la liga profesional de esports a finales de año. Aunque la LPL cuenta con 17 equipos, Suning no competirá en League Mobile. Dot Esports no ha podido verificar la razón detrás.

La primera competición de League Mobile en China será la Super Burning Warm-up del 26 al 27 de julio. Los resultados de esta competición serán relacionados al tramo de la LPL, que empezará en septiembre.

Las 16 organizaciones que compiten en League Mobile son BiliBili Gaming, Edward Gaming, FunPlus Phoenix, Invictus Gaming, JD Gaming, LGD Gaming, LNG Esports, Oh My God, Rare Atom, Rogue Warriors, Royal Never Give Up, Team WE, ThunderTalk Gaming, Top Esports, Ultra Prime y Victory Five.

Los mejores equipos de la LPL también se clasificarán a los Campeonatos Mundiales de Wild Rift en 2021, que se disputará a finales de año.

En la competición nacional, 32 equipos no procedentes de la LPL competirán por seis plazas en la liga profesional. Finalmente, el canal de influencers tendrá seis influencers formando equipos y luchando en League Mobile. Uno de ellos llegará a la liga profesional. También se creará un documental con la colaboración de los seis influencers a medida que jueguen con sus equipos por un puesto en la liga. El circuito será desde agosto de 2021 hasta enero de 2022.

TJ quiere crear un gran ecosistema de League Mobile en China. La compañía ha asegurado que trasladará sus 10 años de experiencia desarrollando la escena de League of Legends al juego para móviles. También ha llegado a un acuerdo con las marcas chinas Momchilovtsi y OPPO para League Mobile en China.

Artículo publicado originalmente en inglés por Wasif Ahmed en Dot Esports el 24 de julio.