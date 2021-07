Las nuevas skins de la Ruina en VALORANT incluyen a Phantom, Guardian, Spectre, Ghost y Espada del Rey Arruinado

VALORANT se encuentra con League of Legends en el último paquete de skins del shooter táctico.

El director de arte de Riot, Sean Marino, y el productor Preeti Khanolkar hablaron sobre las próximas skins Ruina en una entrevista con RyanCentral del canal de YouTube VALORANT HITSCAN.

Con más de un año de preparación, la «colaboración» incluye aspectos de Phantom, Guardian, Spectre, Ghost y un arma cuerpo a cuerpo.

«Este [paquete] no es para jugadores de League of Legends, es para jugadores de VALORANT«, dijo Khanolkar. «Si eres un jugador al que le gusta League of Legends, tiene un poco de significado adicional, un poco de huevos de Pascua y cosas así», añadió.

La serie, inspirada en la Ruina, una catástrofe mágica en torno al Rey Arruinado de LoL, tiene un aspecto y una sensación similares a los de campeones como Thresh, Senna y Viego.

La variante básica de la serie es de color verde azulado con animaciones espectrales en sombras. Es oscura, pero también viene en varios colores, como violeta, naranja y un verde más claro y amigable.

Cuando VALORANT se lanzó en 2020, Riot se alejó de LoL y decidió mantener los juegos separados. Sin embargo, después de un tiempo, decidió volver a vincularlos de alguna forma.

Los desarrolladores no querían arrancar con VALORANT y lanzar un paquete de LoL de inmediato, según Marino. Fueron «muy deliberados» para evitar cruces, aparte de pequeños detalles como el «banco Tahm Kench» en Ascent y el cangrejo Scuttle en Split.

«Cuando el equipo de LoL nos contactó con esta [serie de aspectos] el año pasado, fue por lo que estaban haciendo con el evento Ruina en League of Legends«, dijo Marino. “Querían que fuéramos parte de eso, pero también que todos los juegos [de Riot] se unieran y celebraran un gran evento», agregó.

La serie, que también incluye un compañero de armas, una tarjeta de jugador y la Espada del Rey Arruinado inspirada en Viego, probablemente debutará en la tienda de VALORANT en los próximos días. La lista completa de detalles, incluido el precio, aún no se ha revelado.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Jerome Heath el 07 de julio de 2021.