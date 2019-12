Las nuevas patentes de la Poké Ball Plus aparecen online

Nintendo ha registrado las patentes para lo que parece que será un nuevo diseño de la Poké Ball Plus, que enseña una versión revisada de la original.

El nuevo diseño está aparentemente creado para añadir una variedad de nuevos controles de juego y mejorar el diseño original que se hizo principalmente para la serie Let’s go.

El dispositivo está aparentemente siendo afinado para funcionar mejor con todos los juegos, más que con tan solo uno en la serie, especialmente cuando Pokémon Espada y Escudo tiene una opción para enviar a Mew del juego a la Poké Ball Plus para los jugadores que compraron una.

Por supuesto que por el momento esto es tan sólo una patente y no hay ninguna manera de afirmar si Nintendo finalmente la sacará a la luz. Sin embargo, considerando el éxito del diseño anterior y la producción limitada, no sería ninguna sorpresa verlas en las tiendas tarde o temprano.

Estaría bien jugar los últimos juegos de la serie con la Poké Ball Plus y tener un botón Y, L o R en algún lugar del controlador de la Poké Ball Plus y que funcionaran, pero los fans no deberían ilusionarse con la posible aparición de más botones para las opciones en el nuevo modelo.

Artículo publicado originalmente en inglés por Adam Newell en Dot Esports el 30 de noviembre.