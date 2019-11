Las diferencias entre Wild Rift y la Grieta del Invocador

Riot Games ha anunciado recientemente que League of Legends por fin tendrá una adaptación para móvil y consola. Aunque la base del juego será igual, Riot ha diseñado Wild Rift para que tenga un gameplay que funcione bien en distintas plataformas.

Le llevó su tiempo a Riot desarrollar una versión de LOL en una industria que está cada vez más enfocada en los juegos de móvil, pero el razonamiento clave yace en las diferencias entre la versión estándar de PC del LOL y la versión de Wild Rift. En vez de adaptar el LOL a un nuevo port, Riot decidió construir Wild Rift de cero para que la versión móvil fuese más natural con los nuevos controles.

Así que vamos a ver qué es lo que sabemos sobre las diferencias entre Wild y la Grieta.

Imagen via Riot Games

Diferencias en gameplay y mapa

Las partidas de LOL pueden durar bastante, algo que no es necesariamente lo que quieren los que jueguen en la versión móvil o consola. Por ello, Riot decidió adaptar el mapa para un gameplay más rápido, con una duración media de unos 15-20 minutos.

Se han cambiado algunas cosas para conseguir esto. Primero, el tope de nivel el Wild Rift es 15 – en contraste al 18 del LOL – lo cual acelera el progreso en el juego. Hacer que las aprtidas vayan más rápido también significa que el building de los campeones también será más rápido, y los minions que mueren cerca siempre darán oro. Sin embargo, el last-hitting seguirá teniendo más efecto.

La Grieta también ha pasado por algunos cambios. Aunque el diseño del mapa permancerá igual no hay inhibidores ni torretas protegiendo directamente el Nexo. Los super minions empezarán a aparecer cuando las torretas estén destruídas y el Nexo esté protegiéndose a si mismo disparando. Las torretas tampoco parecen tener escudos, lo cual tiene más sentido en un modo de juego más rápido como será Wild Rift.

Un trozo de muro detrás del campamento de Krugs se ha eliminado, y los Krugs ahora estarán en un arbusto. También hay plantas que curan cerca de las torretas, y un nuevo objetivo importante – zonas de ward. En vez de comprar y colocar wards por el mapa, los jugadores ahora tendrán que luchar por el control de las zonas de ward. Las zonas se capturan de forma similar a las Agujas de Cristal de Skarner: colocándose en su radio.

Captura de pantalla via Riot Games

Jugar con el stick de control dual

La diferencia más grande entre el LOL y Wild Rift son los controles. Jugar en el móvil o en consola significa salir de la zona de confort que ofrece la precisión del ratón y teclado. Sin embargo, Riot se aseguró de reinventar los controles con un estilo de control dual con un sistema de apuntar distinto que hace que fijar un objetivo sea más fácil.

El minimapa se colocará en la esquina superior izquierda de la pantalla, ya que la parte inferior está reservada para los controles. El pulgar izquierdo se queda sobre un cursor similar a uno análogo, mientras que el derecho clickea ataques y se usa para fijar objetivos con las habilidades.

Para que estos controles encajen con el gameplay, tu campeón automáticamente fijará el minion con menos vida como objetivo, y la camara disminuirá el zoom cuando utilices una habilidad de más rango. También hay botones específicos para fijar campeones enemigos y torretas en el lado derecho, con los hechizos y recalls más hacia el centro.

El champion pool de Wild Rift y sus animaciones

El LOL tiene 145 campeones y no todos son aptos para el juego de móvil. Para empezar, Riot ha decidido incorporar 40 campeones, sin seguir la línea temporal de lanzamiento de estos campeones. El champion pool más pequeño ya incluye algunos campeones populares, como Jinx, Nasus, Fiora, Nami, y Master Yi. Más campeones se añadirán más adelante.

Aunque en apariencia serán iguales, Wild Rift introducirá animaciones giratorias para que los jugadores puedan ver bien los campeones y sus skins desde varios ángulos cuando están en posición, atacando, o incluso en una de sus animaciones destacadas.

Captura de pantalla de Riot Games

Items y runas

Preparar una buena página de runas antes del partido sería demasiado complicado en Wild Rift. Para solucionar este problema, todas las páginas de runas en el juego son predeterminadas. Cada una de las páginas está compuesta por cuatro runas, incluyendo una runa principal. Las runas principales con un camino predeterminado incluyen Garras del Inmortal, Electrocutar, Conquistador, Aftershock, o Cleptomanía, mientras que la runa principal de uno de los caminos será Fuente de Vida.

Imagen via League of Legends Wiki

El número de ítems se reducirá significativamente en comparación con la Grieta del Invocador. Las botas básicas se actualizarán a una de las seis posibles alternativas, y estas botas mejoradas serán los únicos objetos activos en Wild Rift. Otros 10 ítems estarán disponibles en la tienda, incluyendo Fajín de Mercurio y Reloj de Arena de Zhonya. Teleport también llegará a Wild Rift, pero como item y no como hechizo.

Imagen via League of Legends Wiki

Progreso y cross-play?

Wild Rift no es League of Legends, asi que no habrá cross-play entre los dos. No habrá cross-play entre consola y móvil tampoco, al menos no de momento. Pero hay una posibilidad para el futuro.

En la misma línea de razonamiento, el progreso que has hecho en el LOL durante años para comprar campeones, páginas de runas y skins, se queda en el LOL. En Wild Rift, empezamos todos de cero. Sin embargo, podrás conseguir regalos y premios por jugar al LOL también, siempre y cuando te registres con tu mismo usuario que el del cliente del LOL.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Marta Juras el 6 de noviembre de 2019.