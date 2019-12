La serie de anuncios de campeones nuevos de Riot es, en verdad, algo bueno

Aphelios

Riot Games ha estado lanzando una avalancha de nuevos campeones de League of Legends últimamente y las y los jugadores no saben si eso es algo bueno o no. El último, Sett, fue revelado el día que su antecesor, Aphelios, llegó al juego. Y Aphelios llegó casi inmediatamente después de Senna, quien fue revelada y lanzada junto con la colaboración True Damage para el Campeonato Mundial 2019.

Son tres campeones en un breve lapso, mucho más de lo que las y los jugadores de League of Legends están acostumbrados. Por lo general, se lanzan cuatro o cinco campeones durante todo el año o la temporada de competencias. Con Sett, hemos tenido tres en unos dos meses, y eso fue después de que Qiyana, Sylas y Yuumi se lanzaran en 2019. Si bien este año no tuvo la mayor cantidad de campeones lanzados en una temporada, el tiempo transcurrido entre ellos ha sido mucho menor a medida que se aproxima 2020.

Esto desató la discusión en Twitter, Reddit y los foros de LoL: ¿Riot está lanzando campeones con demasiada rapidez o esta seguidilla de lanzamientos es algo bueno?

Preparándose para la pretemporada

Imagen vía Riot Games

El momento en que se lanzan los campeones es la interrogante, pero la respuesta parece ser la pretemporada. Los lanzamientos están ocurriendo durante la pretemporada, lo cual es una buena noticia para los jugadores profesionales, especialmente. Eso les permite probar a los campeones nuevos antes de que comience el juego profesional. Hacerlo permitirá una mayor versatilidad en el escenario profesional. Más opciones significan más emoción, por lo que los espectadores también se beneficiarán.

Los jugadores habituales también se beneficiarán de esa seguidilla por las mismas razones. Los lanzamientos de pretemporada les brindan la oportunidad de familiarizarse con los campeones y decidir si quieren llevarlos a su temporada de clasificación. La mayor cantidad de tiempo hace que los jugadores tengan más conocimiento de los campeones, lo que mejora el juego para todos.

En el pasado hubo quejas de jugadores ante los cambios en el juego que se aplican a mitad de temporada, por lo que hacerlo ahora es una movida inteligente por parte de Riot. Esto ha sido así para los lanzamientos de nuevos campeones y los retoques a los otros. Los jugadores piden más tiempo para familiarizarse con los campeones antes de la temporada de clasificación, y Riot parece estar escuchando. Que Riot tome en cuenta las críticas de los jugadores y cambie las cosas en consecuencia es una buena noticia, y algo que todos definitivamente deberían alentar.

Más contenido no es algo malo

Imagen vía Riot Games

Más opciones te dan más oportunidades para encontrar campeones que funcionen con tu estilo de juego. Si te fijas en Senna, Aphelios y Sett, todos son diferentes en sus habilidades y estilos. Sett es un top laner fenomenal, Aphelios es un ADC con solo dos habilidades (más o menos), y Senna es un tirador de apoyo que se puede jugar en muchas posiciones más. Tres campeones diferentes dan a las y los jugadores tres vías diferentes para probar. Más opciones les dan a los jugadores más formas de perfeccionar sus habilidades y sus preferencias específicas en el juego.

A medida que se lanzan más campeones, Riot tendrá más formas de experimentar. Puede jugar con diferentes tipos de habilidades, lo que genera una experiencia más rica. Aphelios es un gran ejemplo. Rompe el molde de los campeones estándar con solo dos habilidades y una interfaz de usuario personalizada. La mecánica es esencialmente diferente y Riot puede usarla como prueba para ver si el romper su patrón de diseño habitual dará sus frutos en el futuro.

El mayor problema con el lanzamiento de tantos campeones nuevos es que el costo de obtenerlos es alto. Eso dificulta que jugadores nuevos obtengan una diversidad de campeones, lo que agrega una barrera a la jugabilidad. LoL ya es difícil para los nuevos jugadores, y agregar más campeones que no pueden comprar añade otro obstáculo a su juego. Cada nuevo campeón cuesta 7.800 esencias azules (EA) en su primera semana, lo que luego se reduce a 6.300 EA en el futuro. Si a eso les sumamos los demás campeones que ya están en el juego (146 por ahora), el alto costo genera un grupo amplio de campeones inutilizables para los nuevos jugadores. Pero ese es un problema independientemente de cuántos campeones se hayan lanzado últimamente.

Riot mostró inteligencia al agregar estos campeones tan rápidamente, principalmente debido al momento en que lo hizo. Las y los jugadores deberían alegrarse de que Riot parecería tomar sus opiniones en cuenta, y de las nuevas opciones de estilo de juego para practicar durante la temporada baja.

En otras palabras, no deberíamos discutir sobre esto. Deberíamos concentrarnos en lo realmente importante, como averiguar si Draven es el padre de Sett.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Aaron Mickunas el 12 de diciembre de 2019.