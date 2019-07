La mejor lista de objetos de Teamfight Tactics

Todavía es temprano para el nuevo autobatallas de Riot Games, Teamfight Tactics. El metajuego aún está en formación y una combinación de errores y revisiones hacen que sea sumamente difícil decidir qué es lo mejor. Pero hay algunos elementos salientes que nos ayudan a determinar el nivel de poder de cada objeto en TFT.

Los niveles se basan en una mezcla de criterios, que incluyen la fuerza bruta, flexibilidad y sinergia de nicho.

Nivel S (lo mejor del grupo)

Lanza de Shojin (Spear of Shojin)

Bailarín Espectral (Phantom Dancer)

Fuerza de la Naturaleza (Force of Nature)

Relicario de los Solari de Hierro (Locket of the Iron Solari)

Garra de Dragón (Dragon’s Claw)

Los objetos de nivel superior son poderosos por razones completamente diferentes. Estos elementos pueden dominar absolutamente tu juego en las circunstancias adecuadas.

En el caso de Lanza de Shojin, como un objeto flexible, deja bastante que desear. Es, sin embargo, uno de los mejores cuando se combina con campeones (también conocidos como unidades) específicos. Permite que campeones como Pyke, Lulu y Aurelion Sol sean increíblemente fuertes. Para cualquier unidad que tenga una definitiva (ultimate) particularmente potente e inmediatamente autoataque, este elemento hará maravillas.

Bailarín Espectral es un buen todoterreno. Es potente en el metajuego, especialmente teniendo en cuenta el nivel de poder de los asesinos. Detiene los golpes críticos y puede ser un objeto efectivo tanto para tanques como para carries blandos. Coloca este objeto en Gnar o Garen y serás imparable. O puedes proteger a Draven de una muerte prematura. De todas maneras, es una elección que vale la pena.

Fuerza de la Naturaleza es una opción evidente para el primer nivel. No sorprende al principio del juego, pero cuanto más se extienda la partida, más fuerte será. Una unidad adicional de estas puede definir cualquier partida. Aunque depende de lo que hagas con ella. Una vez más, es increíblemente flexible. Puedes dejarlo en un campeón en el banco, y el efecto seguirá siendo igual de frecuente.

Como un elemento independiente, Relicario de los Solari de Hierro es mediocre. Pero si acumulas tres de ellos en un objetivo, cuando se combina con seis hechiceros, puede hacer maravillas.

Garra de Dragón es un objeto subestimado. En la situación correcta es súper fuerte. Y contra un equipo de hechiceros es el mejor elemento que podrías pedir. Ponlo en un tanque Gnar y será uno contra nueve. Combínalo con un Bailarín Espectral y serás casi imposible de matar.

Nivel A (sistemáticamente fuerte)

Morellonomicón

Corazón de Hielo (Frozen Heart)

Cañón de Fuego Rápido (Rapid Firecannon)

Los elementos en este nivel no son los mejores, pero definitivamente vale la pena invertir en ellos.

Morellonomicón estaría sin dudas en el nivel S si no fuera por su nerfeo, pero eso no significa que sea malo. Recibió un golpe duro y ya no es excesivamente fuerte, pero aún vale la pena comprarlo en ciertas unidades. Detiene la curación y puede usarse para contrarrestar unidades fuertes como Nidalee y Draven.

Cañón de Fuego Rápido es ideal para carries como Draven, Tristana, Vayne, Volibear o Nidalee. Les permite permanecer detrás de la línea de fondo sin ser tocados, mientras que al mismo tiempo pueden hacer daño. También contrarresta de forma perfecta a Bailarín Espectral. Detiene su efecto en seco, haciéndolo obsoleto contra el titular de Cañón de Fuego Rápido.

Corazón de Hielo es otro artículo que encaja bien. Impide que los asesinos sean muy fuertes y evitará fácilmente que un hipercarry como Draven o Tristana carree. También es flexible. Ponlo en un tanque de primera línea y deberías estar listo.

Nivel B (confiable)

Hidra Titánica (Titanic Hydra)

Heraldo de Zeke (Zeke’s Herald)

Céfiro (Zephyr)

Espadafuria de Guinsoo (Guinsoo’s Rageblade)

Hidra Titánica tiene algunas sinergias interesantes. Funciona en varias unidades y puede ayudar a volcar el juego a tu favor. No es el mejor elemento del juego, pero sigue siendo fuerte.

Heraldo de Zeke solía ser uno de los mejores elementos del juego, pero sufrió un nerf desde entonces. Sin embargo, sigue siendo sumamente fuerte y siempre será un elemento eficaz en las composiciones que prosperan con AS.

Céfiro es un objeto básico. Lo que hace solamente es control de masas de un objetivo al comienzo de la partida. Esto no sería gran cosa si fuera aleatorio, pero en realidad puedes elegir un objetivo específico manipulando el titular del objeto correctamente. Si quieres evitar que un Pyke te aparezca y te dispare, o poner a Aurelion Sol en su lugar, entonces Céfiro es tu elección.

Nivel C (a medio camino)

Sanguinaria (The Bloodthirster)

Filo del Infinito (Infinity Edge)

Cota de Espinas (Thornmail)

Mejora Roja (Red Buff)

Sanguinaria es un elemento para unidades especializadas, pero en ellas es extremadamente fuerte. En el caso de Draven, le permite infligir toneladas de daño mientras se recupera. Si un Draven está lleno de objetos y está en el nivel dos o tres, será increíblemente difícil de matar.

Filo del Infinito está en una situación similar. Funciona bien en ciertos carries, al igual que en asesinos, pero no es el mejor objeto considerando las otras opciones del juego.

Cota de Espinas es un gran contador para las combinaciones orientadas al daño. Esto incluiría una composición del estilo «protege al carry», así como cualquier variante de asesinos. De cualquier manera, es un buen artículo que ayudará a proteger tu línea frontal.

Nivel D (digno en algunas situaciones)

Espada de los Dioses (Sword of the Divine)

Armadura de Warmog (Warmog’s Armor)

Daga de Stattik (Stattik Shiv)

Sombrero Mortífero de Rabadon (Rabadon’s Deathcap)

Redención (Redemption)

Espada de los Dioses es impredecible. Es bueno en ciertas unidades con alta velocidad de ataque y puede funcionar bien con asesinos, pero no es el mejor.

Warmog es otro elemento con potencial de ser fuerte. Sin embargo, hay muchas alternativas más que parecen ser más efectivas.

Daga de Statikk es genial en el juego temprano. Sin embargo, se cae en el juego tardío. El daño no es grande, y eventualmente, se convertirá en un desperdicio de una selección de objeto. No está mal, simplemente no es lo ideal.

Como un objeto de daño puro, Sombrero Mortífero de Rabadon es genial. Funciona en hechiceros, así como en cualquier unidad que escala con AP. Evidentemente, no vale la pena comprarla para cada unidad, pero sigue siendo una buena opción en ciertas circunstancias. Sin embargo, a menudo hay mejores opciones.

Nivel E (deslucido)

Silencio (Hush)

Huracán de Runaan (Runaan’s Hurricane)

Sablepistola Hextech (Hextech Gunblade)

Abrazo del Serafín (Seraph’s Embrace)

Chispa Iónica (Ionic Spark)

Rompespadas (Sword Breaker)

Todos estos artículos son decepcionantes.

Silencio es siempre un buen elemento, pero no parece ser suficiente. Si se bufeara, podría subir fácilmente de nivel.

Chispa Iónica tuvo su momento de fama. Hace poco tuvo un nerfeo y ahora es solo un objeto deslucido más. Tiene sus usos y puede funcionar, pero nunca va a ser de primer nivel.

Nivel F (terrible)

Ángel Guardián (Guardian Angel)

Cuchilla Maldita (Cursed Blade)

Eco de Luden (Luden’s Echo)

No vale la pena invertir en ninguno de estos elementos. Son ineficaces o simplemente malos.

Si puedes, debes evitarlos a toda costa.

Esta lista de niveles de objetos es un punto de partida para TFT. Está destinada a cambiar y es ciertamente subjetiva. Nos aseguraremos de actualizarla a medida que cambie el juego en los meses y los parches venideros.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Jerome Heath el 11 de julio de 2019.