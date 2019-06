La lista de campeones definitiva de Teamfight Tactics

Si te interesa comenzar a jugar a Teamfight Tactics, el nuevo modo autobatallas de Riot Games, o si deseas saber más, esta lista de niveles de campeones te ayudará.

Los niveles de campeones se basan en una mezcla de criterios, incluida la capacidad innata de carrear, sinergia de la combinación, capacidad de control de masas y flexibilidad.

Nivel S (Los mejores)

Imagen vía Riot Games

Garen

Nidalee

Draven

Aurelion Sol

Este nivel reúne a las unidades más fuertes del juego. Son unidades poderosas e independientes que funcionan bien en casi cualquier composición. En el caso de Garen y Nidalee, son unidades baratas que pueden comprarse y actualizarse en la fase inicial de la partida, mientras que se mantienen fuertes y confiables en la fase final.

Garen es un tanque de primera línea que utiliza el beneficio del noble, mientras que al mismo tiempo golpea con fuerza con su habilidad definitiva o ultimate. Escala con poder de habilidad y prospera con morellonomicón. Ponlo al frente de tu ejército y se meterá directamente en acción y hará un infernal daño en área (AoE) y seguirá vivo para contarla.

Nidalee tiene un buen balance de daños y sostenibilidad. Cuando se combina con Cañón de Fuego Rápido, puede sentarse detrás de su equipo y repartir daños por todo el mapa. Agrega un par de elementos de AD o AP a su arsenal y carreará fácilmente al equipo.

Draven está en otro nivel. Probablemente no lo encuentres hasta la mitad o final de la partida, pero cuando lo hagas, vale la pena comprarlo. Recientemente fue nerfeado, pero sigue siendo increíblemente impactante. Combínalo con Darius y los dos causarán problemas. Agrega un par de elementos, y tal vez incluso una mejora de nivel dos, y sus ejes golpearán como camiones.

La definitiva de Aurelion Sol probablemente sea la mejor del juego. Si puedes llevarlo al nivel dos y apilarlo con AP y maná, destruirá por completo a la fuerza enemiga. También hace sinergias con los dragones, lo que le otorga inmunidad mágica y le permite sentarse muy bien con Shyvana, un tanque de primera línea.

Nivel A (sistemáticamente fuerte)

Imagen vía Riot Games

Gnar

Sejuani

Kayle

Swain

Estas unidades casi llegan al nivel superior, pero no están tan rotas. Cada uno tiene sus puntos fuertes, pero como unidades independientes no siempre son la mejor opción. En las circunstancias adecuadas, combinadas con las sinergias y los elementos correctos, hacen estragos. Pero sin sus condiciones de victoria a veces pueden ser más una molestia que una virtud.

Gnar y Sejuani, sin embargo, se destacan en este nivel. Tienen el control de masas más fuerte del juego y probablemente se encuentren en cualquier buena combinación de fase final de la partida. Ambos son tanques, y sus definitivas son increíblemente consistentes.

Kayle y Swain tienen potencial para la grandeza, pero cada uno de ellos depende de una serie de variables. Si los subes de nivel, lo que es mucho más difícil de lo que parece, causarán un montón de daño. Pero si no lo hace, y no tienen los elementos correctos, pueden ser mediocres. Es particularmente difícil encontrar el conjunto perfecto de condiciones en el juego tardío, pero si tienes suerte, ellos se encargarán de tu juego.

Nivel B (Confiable)

Imagen vía Riot Games

Darius

Warwick

Kassadin

Vayne

Ashe

Volibear

Leona

Kindred

Anivia

Akali

Lulu

Shyvana

Cho’Gath

Cada una de estas unidades tiene sus puntos fuertes, pero en lugar de carrear, actúan como un respaldo fuerte y confiable. Son unidades que son importantes para las sinergias de Origen y Clase y probablemente figurarán en las combinaciones más poderosas del juego. Como unidades independientes, sin embargo, no siempre son ideales.

En el caso de Darius, Warwick, Kassadin y Vayne, cada uno de ellos encaja en la categoría de carreo de la fase inicial de la partida. Son fáciles de conseguir y actualizarlos al nivel dos o tres no debería ser difícil. Esto significa que no importa cuál sea tu combinación, puedes confiar en que te darán tu primera racha ganadora. Sin embargo, si no te adaptas y continúas en el mismo camino, sin emplear las sinergias, al final se caerán. Si eres flexible y recortas y cambias tu combinación a medida que avanza la partida, deberían ser confiables.

Ashe, Volibear, Leona, Kindred, Anivia, Akali, Lulu y Shyvana, por otro lado, son diferentes. Tienen fortalezas individuales que pueden reforzar tus fuerzas fácilmente, pero no son tan impactantes como los niveles superiores. Ashe, Volibear y Anivia ayudan a completar la sinergia gélido (o glacial), una de las mejores del juego, mientras que Leona, Akali, Lulu y Shyvana tienen una gran definitiva potencial y minisinergias.

Nivel C (cuestión de suerte)

Imagen vía Riot Games

Yasuo

Braum

Kha’Zix

Katarina

Evelynn

Varus

Ahri

Brand

Blitzcrank

Estas unidades son difíciles de ubicar en la lista de niveles. Tienen sus puntos fuertes, pero no siempre son confiables. No puedes contar con que ninguna de estas unidades tenga un buen rendimiento constante en TFT y no debes dejarte llevar a la hora de asignarles objetos. Lo mismo ocurre con la ruleta y el botón de salto. Usar tu oro para buscar intencionalmente una mejora con frecuencia será un desperdicio en su caso, pero eso no significa que sean malos.

Braum es particularmente importante para una combinación de gélidos, pero no es tan poderoso como algunos de sus homólogos de hielo. Es un tanque sólido, pero aparte de eso, no es nada especial.

Kha’Zix, Katarina y Evelynn son asesinos y cada uno de ellos saca líneas de fondo de forma digna. Sin embargo, no son las mejores unidades y, si no se actualizan, se caerán con bastante facilidad. Lo mismo ocurre con una combinación de asesinos. En la fase inicial de la partida, tres asesinos es bastante poderosa, pero una vez que llegues al juego tardío, te atrasarás rápidamente.

Ahri y Brand tienen potencial, pero no son las unidades más confiables. Ahri es una contraparte digna de los hechiceros y salvajes, pero aparte de eso, no tiene nada especial. Tiene un daño considerable, pero dependerá de apilar objetos para poder prosperar. Brand es similar. Tiene una gran definitiva y puede causar una cantidad considerable de daño, pero sus sinergias no son las mejores.

Blitzcrank es genial contra una poderosa combinación de línea de fondo. Si puedes lograr que agarre la mayor amenaza en el tablero enemigo, entonces vale la pena usarlo. Pero aparte de eso, es cuestión de suerte. Si eliges un tanque o un asesino, es más que probable que te estés perjudicando.

Nivel D (decepcionante)

Imagen vía Riot Games

Rengar

Pyke

Zed

Rek’Sai

Karthus

Mordekaiser

Veigar

Ninguna de estas unidades es terrible, pero no se destacan como carreadores. Cada uno puede usarse en composiciones, pero no deberías desperdiciar elementos valiosos en ellos.

Rengar, Pyke y Zed son los asesinos más débiles, pero son importantes en la formación de la combinación de seis asesinos. Extrañamente, ninguno de los asesinos aparece en los niveles superiores, pero la combinación entre ellos es bastante fuerte. El problema es que puede ser difícil hallar y actualizar a cada uno de los asesinos, y perder recursos y hacer túneles en esta composición en el juego inicial nunca es una buena idea. Por lo general, es más seguro ir más por la vía de un tanque o CC, y los asesinos no se ven por ninguna parte en esa circunstancia.

Rek’Sai también es decepcionante. Sus sinergias con vacío o peleador (brawler) no son particularmente útiles, y su definitiva no inspira a nadie.

Mordekaiser y Karthus tienen potencial, pero dependen en gran medida de un conjunto de condiciones de victoria. Morekaiser es en realidad bastante bueno como un tanque de juego temprano, pero una vez que llega al juego tardío, comenzará a convertirse en una molestia. Ambos son fantasmales y eso es algo, pero el beneficio en sí no es tan bueno como parece. Karthus puede ser fuerte cuando está actualizado y tiene los elementos completos, pero llegar a ese punto del juego rara vez sucederá. Como una unidad independiente, su daño es inconsistente y su definitiva es mucho más débil de lo que debería ser.

Nivel F (malo en la mayoría de los escenarios)

Imagen vía Riot Games

Kennen

Poppy

Tristana

Lucian

Fiora

Elise

Miss Fortune

Estas unidades son particularmente débiles y, como unidades independientes, son casi inútiles.

Kennen, Poppy y Tristana caen frente a un yordle. La sinergia no está del todo todavía, y como unidades independientes, son increíblemente decepcionantes. Casi siempre querrás evitar a Tristana y Poppy, y hay muchas mejores opciones que Kennen. Su ultimate puede ser efectiva, pero aparte de eso, sus sinergias son débiles. Por el momento, yordles y ninjas no cumplen del todo.

Fiora y Lucian son terribles, pero ambos comparten la sinergia de los nobles. Seis nobles son bastante fuertes, pero si tienes menos de seis, ninguna de estas unidades debería estar en tu alineación.

Miss Fortune y Elise tienen potencial. Sin embargo, tendrás opciones más fuertes. En el caso de Elise, puede ser divertido aprovechar al máximo tus cambiaformas, pero aparte de eso, ella no es nada especial. Miss Fortune está paradójicamente en un lugar desafortunado en este momento. Parece que debería ser una unidad fuerte, pero no está a la altura de las expectativas. Su definitiva es mediocre y los pistoleros necesitan un bufeo.

Shen está en una posición similar. Es un ninja y está bien por su cuenta, pero su definitiva y su sinergia de espadachín no son nada del otro mundo. Probablemente no te hará daño tenerlo en tu composición, pero es mejor evitarlo.

Nivel chatarra (inútil)

Imagen vía Riot Games

Graves

Aatrox

Gangplank

Morgana

Cada una de estas unidades necesita algunos cambios. Son lo peor del grupo y prácticamente no ofrecen nada. Son esencialmente carne de cañón en este punto. Si los incorporas a tu alineación, te estás flagelando a ti mismo.

Evita a Graves, Aatrox, Gangplank y Morgana a toda costa.

Esta lista de niveles es un punto de partida para TFT. Está destinada a cambiar y es, por cierto, sumamente subjetiva. Nos aseguraremos de actualizarla a medida que el modo tome forma en los meses y los parches venideros.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Jerome Heath el 24 de junio de 2019.