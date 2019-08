La ceremonia de apertura de The International 2019 fue muy desprolija

GamerzClass tiene el orgullo de brindarte este artículo.

Enclavada entre segmentos de video bien producidos y la impresionante actuación de una orquesta en vivo, la ceremonia de apertura de The International 2019 tuvo partes muy desprolijas.

Veinte minutos de entrevistas y filmaciones de alta calidad de torneos TI anteriores entusiasmaron a las y los espectadores en el inicio del evento principal de la mayor competencia de Dota 2 este año. Pero apenas las cámaras se pusieron en marcha en la arena, todo empezó a desdibujarse.

La Orquesta Filarmónica de Shanghái había interpretado de forma fantástica la música clásica de Dota 2, mientras que un grupo de danza llamado Max Group realizó un baile de estilo tradicional en el escenario principal. La actuación, muy cultural, fue un buen toque, pero la producción sufrió varios traspiés y un manejo deficiente de las cámaras.

Eso se trasladó a las presentaciones de los equipos, de forma desordenada, cuando el locutor anunciaba a un equipo y otro salía del túnel, y las cámaras se enfocaban en el sector equivocado de la arena para luego cortar a un equipo que ya estaba en el escenario.

Fnatic? LUL Clip of dota2ti Playing Dota 2 – Clipped by BreathlessGust

La mayor ofensa fue cuando se anunció a Fnatic, pero de atrás surgió Infamous. En los cuatro casos en que se anunció erróneamente a un equipo, el comentarista se recuperó y volvió a anunciar al equipo cuando ya se estaba yendo.

Ese no fue el caso de Infamous, ya que el relator no llegó a decir el nombre del equipo, lo que es un insulto a lo bien que jugó esa selección para llegar a este punto. El no haber oído su nombre cuando entran al escenario es una gran bofetada.

Keen Gaming ya había salido del túnel y se estaba acomodando en el escenario antes de que se le mostrara en la transmisión. Por suerte, lo peor del manejo de cámaras se limitó a eso, pero en general no fue muy bueno.

«I don’t wanna do it» Clip of dota2ti Playing Dota 2 – Clipped by hybrid1287

Cuando OG ingresó a la arena, la cámara siguió bien a Johan «N0tail» Sundstein mientras acompañaba a la Égida de los Campeones al podio. Pero eso fue todo: algunos ángulos de cámara del campeón reemplazando el trofeo y caminando torpemente.

No hubo acompañamiento musical, aparte de la multitud y el ritmo continuo de tambores, y sin efectos visuales, no hubo nada que le diera peso al momento para los espectadores que no siguen a Dota 2. Valve le erró feo al no generar ningún tipo de impacto con estos momentos.

iceiceice with the jukes Clip of dota2ti Playing Dota 2 – Clipped by infernape772

Pero al menos pudimos ver a Daryl «iceiceice» Pei Xiang haciendo sus locuras y algunas actuaciones musicales increíbles.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Cale Michael el 19 de agosto de 2019.