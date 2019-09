Kpii y March entran a TNC Predator, y sale el entrenador Hee

To complete our roster, let us all welcome @kpiidota and @MarchDota! Here is our lineup for the upcoming season: 🇵🇭 Kim «Gabbi» Villafuerte 🇵🇭 Armel Paul «Armel» Tabios 🇦🇺 Damien «kpii» Chok 🇵🇭 Timothy «Tims» Randrup 🇰🇷 Taewon «March» Park #StrongerTogether #SummonYourStrength