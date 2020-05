Jugador de Apex Legends arma un Código de conducta para que las partidas públicas sean más divertidas

Un jugador de Apex Legends tómo el toro por las astas en relación a la mala conducta de los jugadores. El fan compartió ayer un Código de conducta casero para el battle royale con el fin de que las partidas públicas con jugadores aleatorios sean más disfrutables.

El jugador enumeró 15 reglas sencillas concebidas para que los equipos trabajen juntos, sin que sean abrumadoras ni distraigan. Algunas de las reglas son cosa cotidiana para las y los jugadores que hacen todo lo posible por ser buenos compañeros de equipo, pero otros las infringen constantemente, lo que suele perjudicar a su equipo.

La primera regla establece que no se puede reclamar una leyenda en la pantalla de selección de personajes. Muchos jugadores abandonarán la partida si no obtienen el personaje que desean, lo que deja a su equipo en desventaja durante el resto del partido. La segunda regla explica este escenario y cómo repercute negativamente en otros jugadores.

Las reglas tres, cuatro y cinco están relacionadas con el lugar de aterrizaje. Los jugadores no deben spamear la ubicación si no son Jumpmaster porque se considera que muchas veces eso distrae o molesta. Los jugadores tampoco deben dejarse caer por su cuenta si no están de acuerdo con el lugar de aterrizaje porque eso separa al equipo y crea una desventaja para cada uno de los jugadores.

La quinta regla explica la importancia de separarse del Jumpmaster para evitar el saqueo del mismo edificio.

Las reglas seis a 12 explican el protocolo adecuado para los jugadores muertos y los compañeros de equipo que intentan revivir a un jugador caído. Las y los jugadores no deben abandonar el partido inmediatamente después de morir porque sus compañeros de equipo aún tienen la oportunidad de revivirlos. Tampoco deben spamear su death box mientras su compañero de equipo está en una pelea.

Los jugadores deberán asegurarse de que la zona esté segura antes de revivir a un jugador, y no deben saquear las death boxes hasta que su compañero de equipo esté listo. Revivir a un compañero muerto siempre debe ser la prioridad, pero el jugador muerto no debe spamear la ubicación de su baliza de reaparición de forma constante.

Las dos últimas reglas explican la importancia de compartir el botín y la comunicación. Los jugadores deben compartir medicamentos, municiones y señalar botín valioso a sus compañeros de equipo. También deben señalar las ubicaciones enemigas, a dónde van y reconocer los pings o señales de los demás.

Estas sencillas reglas fijan un punto de partida para los jugadores con el fin de convertirlos en mejores compañeros de equipo. Si todos las cumplieran, las partidas públicas serían menos estresantes y más divertidas. Sin embargo, muchos jugadores aún tienen que aprender estos conceptos simples, pero con suerte para las y los fans de Apex, la lista ayudará a algunos jugadores, al menos.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Jalen Lopez el 24 de mayo de 2020.