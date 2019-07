JoshOG, Scarra, Becca, Reckful, Dog y Kripp entre los 16 mejores jugadores de Teamfight Tactics de Twitch Rivals

After 5 wild rounds, Group A’s Top 8 advance to Day 2 of #TwitchRivals Teamfight Tactics Showdown! Congrats @Utheneras @coL_superjj102 @GeneraL_HS_ @TidesofTime GN_GG @GoB_GG @feritkw & @Amaz! Thanks to all of our streamers & our sponsor @SportClips.