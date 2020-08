Joe Rogan podría tener razón sobre el gaming – pero se plantea un problema mayor

Joe Rogan ha atraído mucho criticismo a raíz de sus últimos comentarios sobre los videojuegos – pero podría tener más razón de la que nos gustaría admitir.

Durante una conversación con Joe De Sena en el episodio número 1.514 de The Joe Rogan Experience, Rogan sugirió que los videojuegos son peligrosos. Presentan una ilusión de progreso, dijo. Una sensación de realización con un disfrute intenso, pero efímero. Son, según dijo, una pérdida de tiempo.

En ningún momento justifica este hecho, en parte porque, como siempre, está conversando de manera casual con un invitado (llamémoslo un Roganismo: el acto de recibir ataques a diestro y siniestro por un comentario que haces de pasada.) Sin embargo, como una figura pública extremadamente influyente en la cultura popular, sus comentarios se vieron magnificados.

But while Rogan didn’t take the time to clamp his position with empirical evidence, what he highlighted may be part of a much larger issue, one that will have long-lasting mental-health implications for young people today. Report Advertisement

¿Tiene la Generación Z un problema con los videojuegos?

«Los videojuegos son un problema real,» dijo Rogan. «¿Sabes por qué? Porque son divertidos… los haces, y es emocionante, pero no llegas a ninguna parte.»

La comunidad gamer repudió fervorosamente los comentarios de Rogan. En resumen, todo acabó en esto: En 2020, muchas personas sí consiguen hacer carrera en el mundo de los videojuegos. Después de todo, la industria se puede monetizar a través del live streaming en plataformas como YouTube o Twitch. No necesitas tener decenas de miles de viewers para sobrevivir. Algunos monetizan su talento jugando de manera profesional, y miles más organizan eventos, crean contenido de marketing, y se encargan de la proliferación de una comunidad.

Sitios web dedicados como Hitmarker Jobs y ReKT Jobs anuncian miles de roles en gaming y en esports a nivel mundial. No solo una carrera en videojuegos es algo viable, sino que es una de las industrias más jugosas del mundo – particularmente en Norteamérica y en Asia. Asegurarse un puesto de trabajo en la industria podría de hecho ser lo prudente.

Además, ¿qué hay de malo en tener un hobby?

Estos son todos buenos argumentos. Las carreras profesionales en el mundo del gaming son algo ambicioso y encomendable. Pero no solo Rogan y De Sena reconocen el potencial de la industria dos minutos más tarde (algo que no se ve en el clip viral), sino que discuten el mundo gaming en contexto. Más específicamente, Rogan y De Sena debaten la necesidad de que una persona deba esforzarse – particularmente los más jóvenes. Sin conflicto, argumentan, las personas no aprenden a fortalecer su carácter para superar la adversidad. Rogan describe las ventajas de los logros mediante la adversidad como algo ‘irremplazable’. De Sena añadió de forma elocuente: «Los niños necesitan hacer cosas jodidas».

¿Pero qué tiene esto que ver con los gamers de hoy, y por qué es tan importante?

La pandemia silenciosa de la salud mental

En las obras de psicología, existe un concepto relacionado denominado «gratificación atrasada». Retrasar la gratificación de uno significa abstenerse de algo que nuestro cerebro lleno de necesidades orientadas hacia el deseo quiere. Para poner un ejemplo, en vez de comerte una tarta el momento que la ves, sería mejor que estudiases una hora, o salieses a correr antes. Absteniéndote de comer la tarta en el momento en que la quieres, retrasas la gratificación, y en ese proceso, refuerzas otros músculos del cerebro, como la paciencia y el control.

Por esto es importante: La cosa que quieres – ya sea tarta, café, tu Xbox, o las notificaciones de Instagram – es casi siempre algo que puedes obtener inmediatamente, pero no algo que es necesariamente útil. La deferencia del deseo inmediato de cada uno (comer la tarta) para una recompensa a largo plazo y más fructífera (ejercicio productivo, estudio, y luego tarta) mejora la regulación de uno mismo. Controlar los impulsos ayuda a endurecer la fuerza de voluntad y mejora la habilidad de sobrellevar el estrés a corto plazo, que es, según literatura científica, esencial para el éxito y la felicidad.

De manera irónica, cuanto más disciplinados somos, más libres nos sentimos. Pero, ¿por qué es esto tan pertinente para los adolescentes de hoy en día?

Los jóvenes tienen una relación simbiótica con la tecnología. Los móviles, ordenadores, las redes sociales, las consolas – todas estas cosas se han convertido en algo natural. Hay estudios que demuestras que estos estimulantes de nueva generación desencadenan los mismos placeres a los que los investigadores se refieren a menudo como adicciones de comportamiento, extremadamente parecidas a las adicciones a sustancias. Es por eso que jugar a Warzone hasta las tres de la mañana sienta tan bien.

Pero la indulgencia sin límites en la tecnología tiene implicaciones serias de salud mental, y los más jóvenes están claramente utilizando esta tecnología más que nunca. Si sabemos que retrasar la gratificación da lugar a ocurrencias psicológicas positivas, ¿qué hemos de suponer nos ocurre con un comportamiento de gratificación instantánea de deseos constantes y sin límites? Simon Sinek, autor y orador conocido en el mundo empresarial, lo resume a la perfección.

«Ahora tienes a una generación entera con acceso a un químico adictivo y anestésico llamado dopamina a través de las redes sociales y los teléfonos móvil mientras atraviesan el alto estrés de la adolescencia… cuando empieza a aparecer el estrés en las vidas de los más jóvenes, no recaen sobre otra persona, sino sobre un dispositivo.»

Los videojuegos pueden y deben ser calificados junto con las redes sociales y los móviles en este sentido porque es exactamente lo mismo. En resumidas cuentas, las personas – sobre todo las más jóvenes – necesitan hacerse con una fortaleza mental a través del esfuerzo (de forma literal, o metafórica). De esa forma, pueden acostumbrarse a ella y desarrollar mecanismos de defensa para el estrés. Hoy en día, millones de jóvenes están sumidos en este principio de deseo a través de los videojuegos y la tecnología. Acceden a un pozo sin fondo de placer y tienen menos motivos para infligirse la adversidad a corto plazo sobre ellos mismos – incluso cuando sería algo positivo para ellos.

¿Tenía razón Joe Rogan?

Por supuesto, muchísimas personas jóvenes se esfuerzan por conseguir una carrera en el mundo gaming, y están floreciendo mediante la adversidad. Sin embargo, millones de personas ahora tienen la opción de no hacer nada aparte de jugar a videojuegos y empezar a hacer scroll en redes sociales cuando las cosas se ponen difíciles. Históricamente, ese problema es uno nuevo.

La paciencia, el control, la fuerza de voluntad de uno mismo – esta cuadrante vital de la psique humana podría estar siendo descuidada por una generación de personas que no tienen la culpa de ello. Estos reguladores cruciales de salud mental a largo plazo están bajo asedio.

Un estudio de BMC Public Health ha desvelado que el tiempo que pasamos frente a las pantallas están asociadas con una incidencia mayor de depresión y ansiedad. Otro estudio publicado en Psychology of Addictive Behaviors desveló que el gaming adictivo está asociado con niveles más altos de ansiedad. En ambos casos, la edad es un factor crucial: los más jóvenes sufren niveles más altos de depresión y ansiedad ligados al uso de la tecnología.

La causalidad no está establecida en ninguno de los dos estudios, pero sin embargo existe una relación entre las nuevas tecnologías y la salud mental negativa, y lo más probable es que sea reciproca: los jóvenes acuden a la tecnología para lidiar con el estrés. Según un informe de tecnología y salud mental de la OECD, la intervención temprana para las enfermedades mentales es crucial para minimizar los efectos de desarrollo. Esto significa que el abuso de las tecnologías adictivas en los años tempranos de un niño o adolescente puede ser realmente dañino, y puede tener consecuencias a largo plazo. Ayudar a los más jóvenes a regular su uso de la tecnología, incluidos los videojuegos, es vital para su salud mental a largo plazo.

De forma responsable, los videojuegos pueden ser una forma increíblemente enriquecedora de escapar la realidad. Los esports como CS:GO y League of Legends son tan legítimos como cualquier otro deporte más tradicional. Sin embargo, puede que Rogan tuviese razón: los videojuegos son parte de un desafío mayor para los más jóvenes de hoy en día. Como nos enfrentamos a las implicaciones de salud mental causadas por el abuso de la tecnología definirá la trayectoria de una generación entera.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Billy Studholme el 5 de agosto de 2020.