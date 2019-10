G2 Esports destroza a Griffin en su primera partida de Worlds 2019

G2 Esports empezó su recorrido por grupos con una victoria aplastante frente a Griffin en Worlds 2019.

G2 llegó a Worlds como el primer seed de LEC y campeones del Mid-Season Invitational. El año pasado, el recorrido de G2 en Worlds terminó en las semifinales. En un esfuerzo por mejorar el roster, G2 firmó al midlaner de FNATIC, Rasmus «Caps» Borregaard Winther. Además, G2 llevó a Luka «Perkz» Perkovic de mid a bot, una posición en la cual no tenía nada de experiencia profesional. La decisión de mover a Perkz fue bastante cuestionable, pero rápidamente se convirtió en el mejor ADC de la LEC.

G2 dominó la temporada de 2019 de la LEC, terminando primeros tanto en el plit de primavera como en el de verano. Ahora, son uno de los equipos favoritos en Worlds.

Griffin, por otro lado, llegó a Worlds com uno de los equipos más inestables. Han demostrado la habilidad que tienen en numerosas ocasiones durante las últimas temporadas de la LCK, pero tienen tendencia a sufrir cuando se enfrentan a un bo5. No tienen experiencia internacional aparte de su participación en Rift Rivals, y además, Griffin prescindió de su coach Kim «cvMax» Dae-ho solamente dos semanas antes de la fase de grupos. Al llegar el partido contra G2, era imposible predecir qué Griffin veríamos en el enfrentamiento. Desafortunadamente para Griffin, los espectadores vieron lo peor del segundo de la LCK.

Griffin comenzó con un sub un tanto cuestionable. En vez de jugar con Choi «Doran» Hyeon-joon, lo cambiaron por Choi «Sword» Sung-won, que no ha jugado sobre un escenario en varios meses. Suy draft focuseó en top early para llevar a Griffin al éxito. Griffin no es conocido por jugar hacia top, y esto se notó bastante en sus intentos fallidos de gankeo para Sword. Al acercarse al mid-game, Griffin ya parecía desorientado. Pudieron cazar a sus contrincantes de G2 en alguna ocasión, pero les costaba mucho posicionarse bien en las teamfights, lo cual permitió a G2 arrasar.

Aunque las decisiones de Griffin eran un tanto raras, G2 se mostró impresionante durante toda la partida. G2 se han ganado una reputación por picks innovativos, pero ayer lockearon un Ornn para counterear a Renekton a pesar de que Ornn este fuera del meta. También demostraron por qué son uno de los mejores equipos cambiando repentinamente su estilo de juego.

Dada la experiencia de Perkz en mid, G2 son capaces de jugar composiciones poco convencionales de bot, como Garen y Yuumi. Ayer, sin embargo, jugaron una composición standard con Kai’Sa y Leona. Con Ornn y Leona, G2 pudieron hacer engage a voluntad y limpiar de forma segura. Practicamente todas las teamfights estaban a favor de G2 en los 30 minutos que tardaron en conseguir la victoria contra Griffin.

Mientras que G2 demostró su dominio en su primera partida de Worlds, Griffin ha sufrido por jugar de manera unida en el escenario internacional. Ambos equipos tendrán su segunda partida de la fase de grupos hoy. Griffin se enfrentará a Hong Kong Attitude a las 19:00 (12:00 CT), seguido por un G2 vs Cloud9 a las 20:00 (13:00 CT).

Este artículo se ha publicado originalmente en inglés por Elena Endres el 13 de octubre de 2019.