Fortnite: Dónde «bailar dentro de un holograma de Tomatoide» para el desafío de la semana 4, temporada 9

Ya están disponibles los desafíos de la semana cuatro, temporada 9 de Fortnite: Battle Royale. Como es habitual, algunos desafíos son más difíciles que otros porque exigen que los jugadores hagan cosas muy específicas en ciertas ubicaciones. Sin embargo, estas ubicaciones no siempre son evidentes.

Esta semana, un desafío les pide a las y los jugadores que bailen dentro de un holograma de Tomatoide, luego dentro de un holograma de Hamburrrguesa, y finalmente sobre un Dumpling gigante.

Debes estar dentro de los hologramas de Tomatoide y Hamburrrguesa. No alcanza con bailar cerca de ellos, y puedes construir dentro de ellos ya que no son un objeto. Sin embargo, Dumpling se considera un objeto, por lo que solo puedes aterrizar sobre él, no en su interior.

Este desafío está disponible para todos los jugadores de Fortnite, incluidos aquellos que solo tienen el pase de batalla gratuito. Podrás completar este desafío en cualquier modalidad de juego que no sea Playground o una isla creativa, por lo que los modos con reaparición habilitados, como Refriega por equipos, serían una buena opción si quieres completarlo de manera segura.

Además, al igual que cualquier otro desafío de «baile» en Fortnite, puedes usar cualquier emote para completar esta tarea.

Echa un vistazo a nuestro mapa a continuación con las ubicaciones de los tres, e inmediatamente hallarás las ubicaciones específicas de cada uno.

Imagen vía Epic Games / Remix de Bhernardo Viana

Holograma de Tomatoide

Tomatoide está ahora en Centro Comercial Colosal. Cuando te acercas a la zona es una de las primeras cosas que ves. Construye hacia él y baila para completar esta etapa.

Captura de pantalla vía Epic Games

Holograma de Hamburrrguesa

Hamburrrguesa es ahora el rey de Neopicados. Verás su cabeza holográfica flotando arriba de uno de los edificios más altos de la zona.



Captura de pantalla vía Epic Games

Dumpling gigante

Si no sabes qué cosa es un dumpling, este hace todo lo posible para que lo reconozcas. Está ubicado en Aterrizaje Afortunado, al norte de la zona, y tiene un gran cartel con la palabra «dumpling» escrita en él. Construye hacia la cima y baila sobre él para completar el desafío.



Captura de pantalla vía Epic Games

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Bhernardo Viana el 30 de mayo de 2019.