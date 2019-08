Fnatic y Liquid Face a un paso de su eliminación en la categoría inferior de The International 2019

GamerzClass tiene el orgullo de brindarte este artículo.

Ocho equipos lucharán por su supervivencia en la categoría más baja (lower brackets) de The International 2019 en el primer día del evento principal. Algunos respirarán aliviados y otros se patearán por los errores que condujeron a su eliminación.

La primera ronda de la categoría inferior del TI9 será intensa. Cada equipo luchará en una ronda de eliminación con una sola partida para aprovechar su oportunidad de avanzar más. Si pierden una, quedarán fuera y su temporada terminará.

Las cuatro partidas se jugarán en el primer día del evento principal y cada una tendrá enormes consecuencias para el futuro de ocho equipos diferentes y sus jugadores. TI es el mayor evento de Dota 2 del año: juega bien y es posible que te encuentres en el camino hacia el estrellato, pero juega mal y tu carrera profesional podría detenerse.

Los equipos que pierden en la primera ronda de la categoría inferior saldrán del torneo con poco más de 500 mil dólares en premios, mientras que aquellos que progresen se aseguran unos 670 mil. Después de la agotadora y letal primera ronda, la categoría inferior cambiará a un formato de mejor de tres.

Las y los fans verán algunas caras inesperadas en el nivel inferior, con el destaque de Team Liquid. Los ex campeones de TI se enfrentarán a Fnatic en una batalla a la muerte para mantener vivos sus sueños en el torneo.

El famoso paso de Liquid por el T17 comenzó por la categoría superior (upper brackets), pero perdió ante Invictus Gaming. El equipo procedió a subir por la categoría inferior, terminando su carrera por el campeonato con una victoria de 3-0 contra Newbee.

Ahora, Liquid deberá encontrar esa energía nuevamente si quiere superar a Fnatic, las estrellas del sudeste asiático. Fnatic ha jugado por encima de las expectativas y estaba solo a una partida de asegurar un lugar en el nivel superior. La única serie entre ambos esta temporada fue durante el Chongqing Major, donde Fnatic derrotó a Liquid 2-0.

Este podría ser uno de los enfrentamientos más inesperados en el rango inferior. Liquid y Fnatic se ubicaron entre los tres primeros en un Dota Pro Circuit Major durante la temporada, ocupando el quinto y séptimo lugar respectivamente en la clasificación final. Fnatic parece tener más magia de su lado y en realidad adaptó bien su estrategia para luchar contra equipos más fuertes en la fase de grupos, mientras que Liquid no ha jugado con el alto nivel que alcanzó en el pasado.

Al mismo tiempo, Alliance competirá con Royal Never Give Up. Alliance mostró su potencial en el Grupo A, ganando partidas a todos los equipos salvo a Team Secret. RNG solo cobró vida en el tercer día de la fase de grupos, evitando su eliminación al ganar cuatro partidas contra Natus Vincere y Ninjas in Pyjamas.

Los dos elencos tuvieron un enfrentamiento previo en el EPICENTER Major, cuando Alliance tomó la serie por 2-1. Alliance tiene la historia a su favor, ahora solo debe asegurarse de no volver a perder.

Infamous se convirtió rápidamente en el favorito de las y los fans en el TI9. Su agresividad y elecciones poco convencionales han tomado por sorpresa a varios equipos. La estrategia de Infamous por la comodidad sobre el meta inspiró a algunos de los equipos a tomar más riesgos con sus reclutamientos, priorizando a los héroes característicos. Uno de esos equipos ha sido Keen Gaming, que puso a su carry en el poco favorecido Phantom Assassin. Ahora, se enfrentarán en el nivel inferior.

Ambos equipos querrán demostrar que pertenecen al TI. Y aunque Infamous tendrá a las y los fans de su lado, Keen tendrá al público local de su parte.

Mineski se enfrentará a Na’Vi para finalizar el primer día del evento principal. Ambos equipos llegaron al TI en sus respectivos clasificatorios regionales y demostraron promesa durante la fase de grupos. Mineski ganó algunas partidas difíciles contra TNC Predator, Liquid y Secret, mientras que Na’Vi dominó a Virtus Pro y le ganó una a OG. Ambos equipos solo se conocieron en un evento no DPC en ESL One Mumbai y Mineski ganó 2-1.

Na’Vi parece carecer de ideas en cuanto al reclutamiento, mientras que Mineski mostró una notable mejora después de la incorporación de Chai «Mushi» Yee Fung como su entrenador. Mushi podría encerrar la clave para Na’Vi. La primera actuación de la organización ucraniana en el TI en dos años corre el peligro de acabar cuando las partidas se reanuden este lunes 19 de agosto.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Dexter Tan Guan Hao el 19 de agosto de 2019.