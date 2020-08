¿Fall Guys admite el juego cruzado entre PS4 y PC?

El exitoso juego Fall Guys es muy divertido, con personajes con forma de gominolas que juegan una carrera y el último en pie reclama la corona de la victoria.

Ha sido un gran éxito en PC, donde el juego vendió dos millones de copias en su primera semana. También se ha descargado muchas veces como juego gratuito en su primer mes en PlayStation 4.

¿Pero qué pasa si una jugadora en PC y su amigo en PS4 quieren divertirse y jugar? ¿Es posible?

Esto es lo que sabemos en cuanto a Fall Guys y el juego entre varias plataformas.

¿Fall Guys admite el juego cruzado entre PS4 y Steam?

Imagen vía Devolver Digital

Lamentablemente, la respuesta corta en este momento es no. Fall Guys no admite el juego multiplataforma entre PS4 y PC por ahora, lo que significa que un jugador en PS4 no puede jugar con un amigo o amiga en Steam, y viceversa.

Pero eso no significa que no sea posible en el futuro. De hecho, un posteo del equipo de apoyo de Mediatonic en el sitio web de Fall Guys sugiere que podría suceder algún día.

«En el lanzamiento no tendremos juego cruzado», informó Mediatonic. «Es algo que realmente queremos hacer en el futuro. Hágannos saber en Discord si es algo que le entusiasma mucho para que podamos priorizarlo».

Puedes unirte al Discord de Fall Guys aquí.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Scott Duwe el 10 de agosto de 2020.