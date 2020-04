Excel Esports busca un nuevo top y medio para el Summer Split

Después de otra decepcionante temporada, finalmente Excel Esports se ha cargado de valor para hacer cambios drásticos en su plantilla de cara al Summer Split de 2020 de la LEC. El equipo de League of Legends planea encontrar un nuevo medio y un nuevo top para la próxima temporada.

El entrenador de Excel, Joey «Youngbuck» Steltenpool, anunció las intenciones del equipo de reemplazar a Ki «Expect» Dae-han y Son «Mickey» Young-min en el próximo mercado de fichajes. Es una decisión dura pero necesaria después de finalizar en los últimos cinco puestos por tercera vez consecutiva.

La última pretemporada la plantilla de Excel mejoró gracias a las incorporaciones del tirador Patrik «Patrik» Jíru y el apoyo Tore «Tore» Hoel Eilertsen. Sin embargo, esta alineación siguió sin ser capaz de hacer frente a los equipos que se unieron a la liga en 2020.

A lo largo de la temporada no fueron capaces de ganar a ninguno de los mejores equipos de la LEC (como Fnatic, G2 Esports u Origen) y se vieron sobrepasados por plantillas jóvenes como la de Misfits Gaming o Rogue. En este split no pudimos ver demasiada coordinación entre los jugadores y quedó claro que no tenían tanto potencial como otros conjuntos.

Expect ha sufrido durante esta última temporada, siendo el segundo top con el peor KDA de la LEC y el cuarto con más muertes en la liga. Mickey tuvo una temporada llena de altibajos, pero no pudo mantenerse firme cuando su equipo más lo necesitaba. En esta primavera ha tenido uno de los peores KDA y registros de daño de toda la liga en comparación al resto de medios de Europa.

No está claro si Excel acudirá a la escena del European Masters para encontrar nuevo talento para su equipo o si el cuerpo técnico subirá algunos de los jugadores de su equipo de Academias, que ha sido relativamente exitoso.

Artículo publicado originalmente en inglés por Tyler Esguerra en Dot Esports el 10 de abril.