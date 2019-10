Estos son los matchups para los cuartos de final de Worlds 2019

La fase de grupos de Worlds 2019 ha finalizado oficialmente tras una semana repleta de partidos muy emocionantes. De los 16 equipos que han avanzado, solo ocho irán a los cuartos de final. De las 13 regiones representadas en Worlds, solo quedan la LPL, la LCK y la LEC.

Ayer tuvo lugar el sorteo de cuartos de final en el que los ocho equipos se sortearon para la fase knockout. Los equipos se seleccionaron de forma aleatoria para enfrentarse con algunas restricciones. El primero de cada grupo debe enfrentarse al segundo de otro grupo. Los cuartos de final serán un Bo5 en el que el vencedor de cada matchup avanzará a las semifinales.

Estos serán los enfrentamientos que tendrán lugar en Madrid durante los cuartos de final:

Sábado, 26 de octubre

Griffin vs. Invictus Gaming

FunPlus Phoenix vs. Fnatic

Domingo, 27 de octubre

SK Telecom T1 vs. Splyce

DAMWON Gaming vs. G2 Esports

A primera vista, la mayoría de los partidos de cuartos de final son impredecibles. Contra IG, Griffin ha mejorado significativamente a lo largo del torneo. Llegaron con varios problemas enraizados en asuntos internos de la organización, como perder a su coach, pero desde entonces han vuelto a dominar como lo hicieron en la LCK. Ganaron a G2 dos veces en la fase de grupos y solo perdieron un partido. IG, por otro lado, han sufrido por volver a mostrar el lado más fuerte, el que mostraron en Worlds 2018, pero empezaron a dominar rápido desde el comienzo de la fase de grupos.

En cuanto a DAMWON y G2, el equipo europeo es un monstruo. Su único desafío en la competición fue contra Griffin, que les quitó el primer puesto del grupo. DAMWON empezaron mal en los play-ins, pero acabaron 3-0 el último día de la fase de grupos contra Team Liquid y IG.

FunPlus Phoenix y Fnatic son incluso más impredecibles. FPX era supuestamente el equipo más fuerte de la LPL, pero fallaron en un grupo que era inesperadamente fácil, con J Team y GAM Esports. Fnatic, sin embargo, llegó a un grupo muy difícil con SKT y RNG. A pesar de esto, llegaron al último día de grupos sin una sola derrota y han demostrado ser de nuevo un equipo digno de Worlds.

Desafortunadamente para Splyce, son los únicos con un matchup que es muy predecible. SKT ganó los dos splits de la LCK este año, y han cambiado significativamente su estilo de juego, haciéndolo más agresivo. SKT aún tiene asuntos que resolver, pero su habilidad en las teamfights no tiene rival, y probablemente le cause muchos problemas a Splyce.

Griffin vs. IG será el primer enfrentamiento, que tendrá lugar el 26 de octubre a las 12:00 hora local (05:00 CT), seguido por FPX vs Fnatic. Los cuartos de final seguirán al día siguiente con SKT vs. Splyce y DAMWON Gaming vs. G2 Esports.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Elena Endres el 20 de octubre de 2019.