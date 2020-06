«Está mal, directamente», dijo Ppd sobre el Twitch Rivals de Dota 2

Twitch Rivals realizó un breve evento de Dota 2 esta semana con seis equipos en dos regiones y un total de 100.000 dólares en premios, lo que parece un poco extraño en comparación con torneos más grandes pero con incentivos monetarios similares.

No es el primer torneo de Dota en Twitch, pero desde el principio fue evidente que muchos aspectos se pasaron por alto o fueron apresurados debido al desarrollo del evento a último minuto.

En los eventos de Twitch Rivals, la alineación de cada torneo está compuesta por socios o afiliados de Twitch. En este caso específico, casi todos los competidores estaban entre los mejores 300 jugadores de Dota, que formaron equipos en cada región.

A Peter «ppd» Dager se le pidió que fuera uno de los capitanes de Norteamérica y él quiso que la mayor cantidad de jugadores posible tuviera la oportunidad de participar, pero al final, el torneo terminó siendo una especie de liga de caras conocidas, opinó.

«Este es un grupo de jugadores de América del Norte y del Sur que están al borde de ser jugadores profesionales de Dota 2 y aún no están ganando dinero», señaló ppd. «Estos muchachos no tienen muchas oportunidades para competir por 50.000 dólares a menos que haya un montón de equipos profesionales en el medio», añadió.

El premio del evento fue demasiado alto para lo que Twitch intenta hacer a esta escala, opinó ppd. Cita su experiencia previa dirigiendo la Liga Norteamericana de Dota Challengers, una competencia para jugadores no patrocinados con un pozo de premios de 10.000 a 15.000 dólares, con cientos de jugadores en competencia.

Cada capitán seleccionó a sus equipos, pero como solo había cuatro rosters, nadie quería arriesgarse con un desconocido o un jugador de menor rango. El draft se llenó de jugadores semiprofesionales, y eso condujo a un alto nivel de juego, pero no «fomentó la inclusión», según ppd.

Y mientras que el lado de NA tenía una competencia relativamente pareja, el grupo de la UE fue un desastre. A diferencia del evento de NA, el torneo europeo se dividió en una alineación de la UE y otra de la CEI, con streamers reconocidos como AdmiralBulldog y Gorgc jugando contra profesionales activos, como Iceberg y ALOHADANCE. Como solo había dos equipos, la serie entera tardó poco más de dos horas en completarse y cada jugador del equipo perdedor se fue con 2.000 dólares a casa.

«Me encanta que la gente en Dota gane dinero, creo que es importante y obviamente es agradable, pero para mí, sinceramente, parece que alguien en Twitch simplemente no sabe lo que está haciendo», subrayó ppd. «Esto está mal, directamente», añadió.

Ppd explicó que no cree que esta versión de Twitch Rivals haya hecho mucho por la comunidad, y que no le hizo justicia a los patrocinadores del evento, Mountain Dew AWP Game Duel, Capital One y Doritos.

«Detestaría que [Twitch Rivals y los patrocinadores] dijeran:»Dota 2 es demasiado complicado» o «Dota 2 es un error», porque no tiene por qué ser así», dijo ppd. “Creo que si solo pones un poco más de esfuerzo y un poco más de pensamiento, quizás si te conectas con alguien de la comunidad [y se indica a sí mismo] guiño, guiño, pueden ayudarte a organizar un espectáculo de calidad que no solo divertirá a los espectadores sino que también mantendrá a la comunidad comprometida y agradecida por las oportunidades brindadas», comentó.

Con suerte, Twitch sopesará algunas de las críticas y encontrará una buena manera de expandir el concepto y equilibrar mejor el nivel de competencia en relación con el grupo de jugadores disponibles para el próximo evento Twitch Rivals de Dota 2.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Cale Michael el 10 de junio de 2020.