ESL aplica su Ranking Mundial de Videojuegos a Dota 2

ESL aplicará su sistema de Ranking Mundial de Videojuegos a Dota 2. Después de implementarlo previamente en CS:GO, ESL ahora incorporará la característica al otro videojuego de Valve.

El ranking se basa enteramente en el rendimiento en los torneos, lo que hace que el Ranking Mundial de ESL sea bastante singular. La mayoría de las tablas de clasificación usan el sistema elo, por el cual los puntos se suman y se deducen según el enfrentamiento y la fuerza relativa de cada equipo.

Captura de pantalla vía ESL

En un sistema basado en elo, un equipo muy favorecido que juega contra una escuadra aleatoria perderá una gran cantidad de puntos si es derrotado y ganará muy poco si vence. Si bien podría ser útil para determinar las partidas generales, el enfoque prioritario de ESL en los torneos significa que un equipo muy favorecido no será penalizado por perder dicho enfrentamiento. En cambio, si el equipo procedió a pasar por el nivel inferior y ganar el torneo, no se verá afectado negativamente por la sorprendente pérdida.

Si bien la tabla solo muestra la clasificación de los equipos, quienes ganan los puntos son los jugadores. Por lo tanto, los cambios en las escuadras y los pases de jugadores afectarán la clasificación del equipo y los puntos adquiridos.

Los puntos también disminuirán en consecuencia, según el tiempo transcurrido entre los eventos. Después de 25 semanas, los puntos de la posición obtenida en un torneo desaparecerán, lo que indicaría aproximadamente la forma de un equipo durante seis meses.

Dado que The International es el mayor evento de Dota 2 del año, no es de sorprender ver a los seis mejores equipos del TI ocupando los seis primeros lugares en esta lista. ESL enfatiza que esta no es la «lista definitiva de niveles de e-sports de Dota 2«, sino que la empresa quiere «contribuir y mejorar la discusión con un enfoque muy transparente y basado en datos».

Como la mayoría de los rankings generalmente siguen el criterio del sistema elo, el nuevo Ranking Mundial de ESL podría convertirse en una forma más eficaz de juzgar la fortaleza de un equipo en la competencia y su probabilidad de ganar el torneo. Los rankings elo seguirán teniendo utilidad, por cierto, especialmente para juzgar enfrentamientos cara a cara. Más datos e información seguramente ayudarán a las y los fans y jugadores por igual, lo que fomentará discusiones más apasionadas e informadas.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Dexter Tan Guan Hao el 10 de octubre de 2019.