Equipo japonés de CS:GO aplica un creativo boost de 4 en Overpass

Ignis perdió ante Absolute en la gran final de Galleria Global Challenge de CS:GO el lunes 23, pero logró un increíble boost (cuando los jugadores se suben encima de otros para impulsarse) de 4 en Overpass durante el segundo mapa de la serie.

Ignis fijó el boost en el emplazamiento de bomba A e Ishikawa «hornet» Yuki tuvo la vista perfecta para matar a todos los enemigos que ingresaban al emplazamiento de bomba B, pero solo logró matar a uno antes de ser eliminado.

Japanese Boost Clip of GALLERIA_GM Playing Counter-Strike: Global Offensive – Clipped by playDmt

Ignis ganó la ronda aunque le faltaba mucho por recuperar el emplazamiento de bomba B, pero perdió la partida por 16-9.

Esta es la primera vez que un equipo profesional logra este boost, que es similar al utilizado por Fnatic contra LDLC en el DreamHack Winter Major en noviembre de 2014. Fnatic perdía 12-3, pero ganó gracias al boost.

Dreamhack Winter 2014 CS:GO Championship Quarter Finals LDLC vs. Fnatic Game3 De_Overpass Dreamhack Winter 2014 CS:GO Championship Quarter Finals LDLC vs.Fnatic Game3 De_Overpass

La jugada llegó a conocerse como el «olofboost» ya que Olof «olofmeister» Kajbjer era el jugador que estaba encima. Pero el manual de reglas del DreamHack lo consideró una forma de pixel-walking (técnica en la que caminas al borde de una plataforma y parece que estás caminando en el aire) y la partida tuvo que volver a jugarse. El equipo sueco se negó a jugarlo nuevamente y fue eliminado.

Como Ignis no ganó la partida, no hubo protestas sobre su creativo boost de 4. Pero los organizadores del torneo probablemente prohíban esa jugada para que otros equipos no la aprovechen en el futuro. Valve también podría solucionarlo en la próxima actualización de CS:GO.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Leonardo Biazzi el 23 de septiembre de 2019.