El rework de Wukong llegará pronto, pero no estará listo para el parche 10.1 de League of Legends

Riot Games ha planeado hacer un rework a Wukong desde mayo de 2019. Sin embargo, retraso tras retraso uno de los campeones más antiguos de League of Legends se ha quedado en el camino.

No obstante, ayer el diseñador líder Mark “Scrufy” Yetter insinuó que el nuevo y mejorado rey mono llegará pronto. Scruffy no divulgó ninguna fecha específica para el lanzamiento del rework de Wukong, pero el campeón no estará a tiempo para el parche 10.1.

Esto quiere decir que Riot espera poder lanzarlo en el siguiente parche, o bien que no estará preparado durante otro largo tiempo. De cualquier manera, está llegando.

El rework se concentra en cambiar completamente la identidad de Wukong, refrescando su nivel de habilidad y haciéndolo un jungla de muchas más garantías en el metajuego actual. Apenas ha sido visto en competitivo y solo tiene porcentaje de victorias del 47 por ciento en platino o rangos más altos.

Para contrarrestar su irrelevancia y llevarlo de vuelta a la competición, Riot planea cambiar su habilidad pasiva, dándole escudos de daño físico e invisibilidad. Para acompañarla, Golpe aplastante (Q), Señuelo (W), Golpe de nimbo (E) y Ciclón (R) recibirán cambios extensos.

El coste de maná de Golpe aplastante será devuelto al matar una unidad, Señuelo saltará instantáneamente hacia un objetivo, Golpe de nimbo hará daño mágico en vez de físico y el ratio de daño de Ciclón será incrementado.

Artículo publicado originalmente en inglés por Jerome Heath en Dot Esports el 7 de enero.