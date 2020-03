El nuevo aspecto de Urgot Guardián de los Pijamas da vida a uno de los memes más antiguos de League of Legends

Jugadores de Urgot y fans de League of Legends de todo el mundo tendrán muchas razones para alegrarse el 1 de abril.

Riot Games dio a conocer hoy la skin de Urgot Guardián de los Pijamas, que acompañará a los ya revelados Tristana cosplay de Pingu y Veigar cosplay de Cuernofurioso. Es probable que los tres aspectos adorables lleguen a las tiendas el 1 de abril, cuando en varios países se celebra el día de las bromas, conocido en inglés como April Fool’s.

Poder. Ser adorable. Esas son mis armas.



Vestíos para la hora de la verdad como Veigar cosplay de Cuernofurioso, Tristana cosplay de Pingu y, sí, como Urgot cosplay de guardián de los pijamas. #LeagueOfLegends #AprilFools pic.twitter.com/ydm4fFoEes — League of Legends ES (@lol_es) March 23, 2020

El nuevo cosmético de Urgot lo viste en un mono celeste, una gema azul hielo como máscara y adornos dorados. Y no olvidemos las lindas zapatillas de gatito que engalanan sus seis piernas.

La animación de la pesadilla mecánica cambia para incluir a un gato con forma de ángel que flota en las alturas hasta que Urgot lo agarra y lo abraza con demasiada fuerza. El escudo de Urgot se reemplaza con un aura de arco iris y las cajas de balas que salen de su arma ahora son destellos multicolores.

Captura de pantalla vía Riot Games

La carga que lanza la carga corrosiva del campeón (Q) se transforma en un gatito alado que también sale disparado de su brazo.

La nueva skin le da vida a un meme que ya existía desde hace tiempo entre la comunidad de fans. Después de que un fan creó el cosmético Urgot Guardián Estelar, la comunidad quiso que el aspecto hilarante se incorporara a la Grieta.

Imagen vía página de Facebook de Urgot Guardián Estelar

Pero el gerente de producto de LoL, I am Carlos, explicó que el campeón «realmente no tiene sentido en los dos equipos de Guardianes Estelares», hace dos años. Añadió que Pantheon panadero se creó a partir de un meme de la comunidad, pero que «la mayoría de los jugadores en realidad no querían jugar con el aspecto».

Parece que esas objeciones se dejaron de lado en la creación de la nueva skin de Urgot. Aunque no se parece demasiado al meme original de Guardián Estelar, la comunidad seguramente apreciará el gesto.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Andreas Stavropoulos el 23 de marzo de 2020.