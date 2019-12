El IeSF World Championship 2019 se ha gestionado tan mal que el equipo ruso de Dota 2 lo ha dejado

El IeSF World Championship 2019 tenía que ser un torneo divertido ya que juntaba a varios de los mejores jugadores de Dota 2 para competir representando a sus países en Seoul, pero muchos de los competidores se han quejado del hardware, de la organización, y del lugar elegido para el evento.

Alexander «Nix» Levin, un jugador del equipo nacional de Rusia y de HellRaisers, se quejó de los organizadores del torneo por llevar a cabo el evento con hardware desfasado en el que, en algunos casos, el cliente de Dota 2 ni siquiera estaba instalado.

Y no era solo el hardware. El sitio donde se desarrolló el torneo era demasiado pequeño, y no había operadores para ayudar a ninguno de los equipos, según lo que Nix le comunicó a la página de Dota 2 Dota.ru.

«Sobre la mesa, no cabía ni una alfombrilla para el ratón,» dijo Nix. «Os lo juro, nunca he visto un torneo peor organizado. No puedo ni describirlo. Nadie está con nosotros, nadie puede ayudarnos. Somos nosotros cinco, aquí solos.»

Captura via Nix and cybersports.ru

En el evento aparentemente se usaron monitores de solo 50 Hz y procesadores «Pentium» en los PCs con tarjetas gráficas baratas. Esto causó que el juego se cayera varias veces, y todos los equipos con experiencia profesional tuvo que encontrar nuevas maneras de comunicarse in-game porque Discord y Teamspeak.

«Instalaron Dota durante tres horas, lo descargamos, jugamos la primera partida, es imposible jugar, me dolían las manos,» dijo Nix. «La pantalla se congelaba durante cinco segundos. Teníamos a tres jugadores con el juego caído, el Dota sin funcionar. Para reiniciarlo, había que esperar 15 minutos. El navegador no funcionaba, nada funcionaba.

Screengrab via Nix and cybersports.ru

Nix también dijo que él y su capitán de equipo, Yaroslav «Miposhka» Naidenov, intentaron por activa y por pasiva que el equipo fuera descalificado solo para evitar tener que seguir en el evento, porque no había ni agua ni comida para los jugadores.

«No nos dan comida, no comemos el segundo día porque aquí comer es imposible,» dijo Nix. «Apenas fueron capaces de encontrarnos agua y teníamos una botella para cinco personas. Intento descalificarnos para olvidarnos de todo este infierno. Pero nos tienen prohibido descalificarnos. Yo solo quería salir corriendo de ahí, no pueden jugar sin mi, asi que como resultado tendrían que descalificarme.»

Screengrab via Nix and cybersports.ru

El equipo y el presidente del FCC ruso, Mitry Smith, dijo que intentaron ponerse en contacto con los organizadores pero acabaron dejando el evento por completo por las condiciones y por la falta de comunicación.

«Estamos increíblemente decepcionados de ver que en estas competiciones nuestro equipo se enfrentó a un nivel tan bajo de organización por parte de IESF,» dijo Smith. «Por ejemplo, hay un número de condiciones consideradas básicas para competiciones de esports que no se cumplieron – el lugar del evento cambió varias veces, los ordenadores no tenían las especificaciones mínimas requeridas. La comida y los traslados de los jugadores en el lugar del evento fueron mal organizados.»

Screengrab via IeSF

El IeSF World Championship 2019 terminará la competición de Dota 2 hoy, 14 de diciembre, sin el equipo nacional ruso.

«Creemos que los participantes del equipo ruso tuvieron un buen resultado, y sentimos que los organizadores del torneo en Corea del Sur, la meca de los esports, han demostrado tal fracaso absoluto,» dijo Smith. «Esperamos que esta iniciativa sea apoyada por otras federaciones nacionales , aquí estamos contando en solidaridad del mundo gaming. Nuestros atletas tomaron la decisión correcta – anunciando públicamente los problemas existentes, estamos seguros de que esta es la única manera de ponber remedio a esta situación.»

Este artículo se publicó originalmente en inglés por Cale Michael el 13 de diciembre de 2019.