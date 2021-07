El éxito en la jungla define al meta actual de Pokémon UNITE

La serie Pokémon dio un paso enorme en un rumbo completamente nuevo con Pokémon UNITE, la primera incursión de la franquicia en el género MOBA, del tipo de League of Legends y Dota 2. El juego solo ha estado disponible unos días, pero dentro del elenco de caras conocidas hay Pokémon con una fuerza excepcional en los combates Unite y otros que se les complica ser efectivos.

Si bien no hay Pokémon que sean definitivamente malos en el meta actual, la diferencia entre un Pokémon que puede definir la partida por sí solo y aquellos que no es evidente. El meta actual en UNITE aún no puede ser concreto, aunque el poder de ciertos Pokémon que florecen en el rol de jungla, que los tiene despejando campamentos de Pokémon salvajes en el camino central y ayudando a los aliados en ambos carriles, no ha pasado desapercibido.

Al igual que en otros MOBA, las y los jugadores que usan la jungla del juego tienen la importante tarea de estar al tanto de las situaciones en todo el mapa en todo momento. Sin embargo, con el poder de los objetos equipados, ese no es un problema, ya que los junglas despejarán los campamentos con tanta rapidez que se verán obligados a pasar de un carril a otro para seguir siendo relevantes. Sin embargo, los objetos equipados de nivel superior no son los principales factores determinantes del meta actual centrado en la jungla. Ese honor pertenece a los Pokémon Zeraora y Gengar.

Tanto el mítico Pokémon Zeraora como el popular Gengar tipo fantasma se clasifican como velocistas (Speedsters), lo que significa que prosperan en su capacidad de moverse libremente por el mapa. Ambos prefieren la jungla frente a los otros carriles debido a su acceso a los dash, lo que les permite rebotar dentro y fuera de los carriles para ayudar a sus aliados con facilidad. Pero lo que pone a los dos Pokémon en la parte superior del meta actual es su capacidad para infligir gran daño en poco tiempo, un rasgo poco común para los Pokémon clasificados como velocistas. Chispazo de Zeraora les hace un daño asombroso a los oponentes que quedan atrapados a su alcance, incluso si Zeraora no tiene objetos equipados poderosos. Cuando se combina con su habilidad Absorbe Electricidad, que le permite infligir daño adicional a los oponentes, este movimiento por sí solo puede agotar por completo la salud de un Pokémon que tiene HP al máximo.

Y gracias al movimiento Unite de Zeraora, tiene acceso a dos formas de derribar a un rival haciendo clic. A diferencia de la mayoría de los movimientos Unite, Plasma Gale (trueno fulminante) de Zeraora se adhiere a los oponentes sin importar cuánto intenten escapar. El disparo causa un daño significativo y crea un área de efecto que hace aún más daño a los Pokémon rivales. Aunque la autosuficiencia no es el fuerte de Zeraora, su capacidad para desmantelar a los oponentes simplemente despejando los campamentos de la jungla y luego alejándose libremente lo hace un poco demasiado fuerte. Por lo tanto, es uno de los mejores abusadores de este meta de la jungla.

Junto a Zeraora en la definición del meta está Gengar, el Pokémon siniestro. A diferencia de Zeraora, Gengar necesita algunos niveles para estar completamente en línea. Debes progresar por Gastly y Haunter para desbloquear por completo el verdadero potencial de Gengar. Y cuando lo hagas, serás recompensado ​​generosamente.

Infortunio y Bomba de Lodo se llevan el premio al combo más poderoso que puede ser objeto de spam en cuestión de segundos. Gracias al veneno asegurado de Bomba de lodo, Infortunio recibe una gran reducción del tiempo de reutilización que te permite spamear cada pocos segundos al objetivo envenenado. Al usar Infortunio, Gengar también desaparece, haciéndolo completamente invulnerable a cualquier ataque. Esta es una de las formas más poderosas de invadir un carril, ya que los oponentes rara vez verán venir a Gengar antes de ser derrotados instantáneamente. Aunque el contraataque de este combo es atrapar a Gengar cuando un aliado no está envenenado, este Pokémon tiene otro as bajo la manga: su Unite Move.

Cuando usa su Unite Move, Phantom Ambush, Gengar corre hacia la ubicación objetivo y adquiere velocidad de movimiento. Cuando se usa de nuevo, causa un daño masivo en un área de efecto y ralentiza a todos los Pokémon impactados. Usar este movimiento en combinación con Bomba de lodo e Infortunio crea una fuerza tan destructiva en Gengar que los Pokémon que intenten mediante sus metas serán derrotados incluso si están siendo curados constantemente.

Desafortunadamente, el meta actual de UNITE se centra de manera muy poco saludable en estos dos poderosos Pokémon que lo pasan increíblemente fácil en la posición de la jungla. Se desconoce si algún tipo de parches de equilibrio llegará a UNITE en un futuro cercano, pero si lo hacen, Zeraora y Gengar podrían ser la prioridad a la hora de los nerfs.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Ethan Garcia el 26 de julio de 2021.