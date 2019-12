Divertida falla de League of Legends hace invisible a Caitlyn y la convierte en un arma flotante

League of Legends es un juego de equipos en el cual las y los jugadores intentan usar estrategias y habilidades para conquistar a sus rivales en la Grieta. Y cuando eso falla, los jugadores pueden intentar volverse invisibles.

Un jugador de LoL que encontró un bug interesante que afecta a Caitlyn y la convierte en un arma flotante, explicó sus hallazgos en un posteo de Reddit anoche. Después de que un Tahm Kench aliado se tragó al ADC, Caitlyn emergió sin cuerpo, según el jugador.

Captura de pantalla vía Riot Games

«Así que tuve un bug después de que Tahm Kench me comió, todo mi modelo se volvió invisible y simplemente me convertí en un… arma flotante para el resto de la partida», explicó el jugador. «Por cierto, esto no era solo para mí, era invisible para mi equipo y también para el equipo enemigo. Así que, definió la partida», añadió.

La extraña interacción provocó numerosos chistes de la comunidad, incluidos fans que sugirieron que Caitlyn ahora es una Darkin confirmada que fue consumida por su arma. Campeones como Aatrox y Kayn son Darkin, Ascendidos corruptos que fueron encarcelados por sus propias armas.

Un jugador ofreció una causa posible de la falla, alegando que «algo» bloqueó la visibilidad del modelo de Caitlyn cuando fue tragada por Tahm, pero no afectó la animación del arma. El resultado fue un arma sensible capaz de una terrible destrucción.

Esta no es la primera vez que se informa de un campeón invisible en el MOBA de Riot. Varios jugadores ya se habían quejado de una falla de Nunu que permitió que el niño y su Yeti aparecieran de la nada y ejecutaran un gank devastador.

Al parecer aún no hay muchas denuncias de esta falla de Caitlyn. Pero si continúa afectando el emparejamiento de LoL, probablemente será reparada de inmediato.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Andreas Stavropoulos el 9 de diciembre de 2019.