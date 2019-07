¿Cuándo se lanzará Sigma en Overwatch?

Este artículo es presentado por StatBanana, la mejor herramienta de estrategia para Overwatch.

El héroe número 31 de Overwatch, Sigma, fue revelado ayer. Este «astrofísico excéntrico» es parte de la organización criminal Talon, de la que también forman parte Widowmaker, Sombra, Doomfist y Reaper.

Sabemos muy poco acerca de Sigma por ahora, y aún no hemos visto sus habilidades. Pero la escasa información no significa que las y los jugadores no estén entusiasmados con su lanzamiento y con ganas de saber cuándo se lanzará en vivo en los servidores de Overwatch para todos.

La fecha de lanzamiento de Sigma todavía no se anunció. Si Blizzard mantiene su rutina habitual en cuanto a lanzamientos de héroes, podría estar disponible en la Región Pública de Pruebas (RPP) este martes, 23 de julio, y permanecer allí durante unas tres semanas hasta que sea lanzado en los servidores principales.

Luego, Sigma podría estar disponible en los servidores de Overwatch en vivo en la semana del 12 de agosto, si Blizzard mantiene su ciclo habitual de lanzamiento de nuevos héroes. Pero la fecha aún no está confirmada, y Sigma se podría lanzar antes o después de esa fecha. Blizzard suele anunciar las nuevas fechas de lanzamiento de héroes muy sobre las mismas, por lo que las y los fans seguramente verán el anuncio oficial a principios de agosto.

Hay algunas cosas que pueden cambiar esa fecha. Si Sigma está lleno de errores o con poco balance para un lanzamiento oficial, es posible que deba permanecer más tiempo en el PTR antes de estar disponible para todos. Es improbable que Blizzard haga disponible a Sigma antes de pasar tres semanas en los servidores de pruebas, ya que la compañía tampoco lo hizo con los últimos lanzamientos de héroes.

Entonces, si no puedes esperar a jugar a Sigma en Overwatch, deberás descargar la RPP y dejarla lista para cuando esté disponible allí. El juego descargará nuevos archivos automáticamente como en una actualización normal del juego cuando esté disponible.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Bhernardo Viana el 23 de julio de 2019.