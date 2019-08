¿Cuál es la fecha de lanzamiento del modo en solitario de Apex Legends?

Las y los jugadores de Apex Legends finalmente tendrán su modo en solitario, solicitado desde hace mucho tiempo. Respawn lo anunció la semana pasada junto con el evento por tiempo limitado Iron Crown, y la compañía confirmó que el modo individual solo es una versión de prueba por ahora.

El modo en solitario de Apex se lanzará hoy, 13 de agosto, junto con la actualización de Iron Crown. Estará disponible hasta el 27 de agosto, cuando finalice el evento y la prueba. Respawn dijo que aunque será un modo en solitario por tiempo limitado, eso no significa que nunca lo volverás a ver cuando finalice el evento. Si funciona para la empresa y su base de jugadores, podría volver poco después o implementarse como un nuevo modo de juego.

La actualización estará disponible a las 12 horas de hoy, hora central de EEUU. Entonces las y los jugadores también verán las notas del parche, que incluirán toda la información sobre el nuevo modo en solitario, así como si podrás seleccionar cualquier personaje del elenco de Apex o si Respawn le añadirá un giro al modo en solitario del juego.

Aunque el modo aún no está en los servidores principales, jugadores y streamers ya tienen sus expectativas al respecto. El streamer Michael «shroud» Grzesiek dijo que el nuevo modo no será tan exitoso como la gente piensa porque es probable que Respawn no equilibrará las habilidades de los personajes, por lo que los jugadores lo odiarán y volverán a jugar los tríos habituales.

Pero las y los jugadores de Fortnite que jugaron Apex en el pasado tienen la esperanza de que el modo funcione. Algunos están frustrados con el estado actual de Fortnite debido a un vehículo demasiado poderoso que Epic agregó cuando comenzó la temporada X, y comenzaron una campaña para boicotear a Fortnite tan pronto como se lance el modo en solitario de Apex. Aunque no cuentan con el apoyo de destacados jugadores o streamers, esto podría aumentar la base de jugadores de Respawn.

Respawn aún no ha revelado detalles sobre la prueba del modo en solitario de Apex.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Bhernardo Viana el 13 de agosto de 2019.