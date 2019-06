Conoce a Alasol, la nueva carta legendaria clásica de Hearthstone

Alasol (Brightwing, en inglés) probablemente sea la criatura carnívora más adorable del universo de World of Warcraft. Y recientemente nos enteramos de que Alasol, también conocido como Alafeliz, añadirá su tipo especial de ternura carnívora al conjunto de cartas clásicas de Hearthstone.

Si ya conoces alguno de los demás títulos de Blizzard, especialmente Heroes of the Storm, reconocerás de inmediato a Alasol. El multicolor Dragón Feérico se unirá al conjunto clásico de Hearthstone como un súbdito legendario de costo 3, 3 de ataque y 2 de vida. Alasol también tendrá un grito de batalla que agrega un súbdito legendario aleatorio a tu mano.

Entonces, ¿quién es exactamente el dragón engañosamente adorable que pronto se elevará por la escala de clasificación de Hearthstone? Dentro de World of Warcraft, los dragones feéricos se encuentran principalmente en la localidad de Vallefresno (o Ashenvale) o en un reino mágico de druidas conocido como Sueño Esmeralda. Los dragones feéricos son increíblemente inteligentes e inmunes a la magia dentro de Azeroth. Esto los convierte en los guardias de seguridad perfectos para proteger un lugar como Sueño Esmeralda, que está constantemente bajo amenaza mágica.

En la expansión más reciente de WoW, Legion, el personaje Druida ayuda a Alasol con varias tareas, como plantar Semillas de Sueño y recolectar agua. Alasol también es hermano de Dragón Hada Encantado, montura que los jugadores pueden comprar en la tienda de Blizzard.

Si reconoces a Alasol de Heroes of the Storm, tus recuerdos probablemente no sean muy afectuosos. Alasol fue uno de los personajes sanadores más poderosos del juego tras su lanzamiento, y se podría decir que lo sigue siendo. El kit de Alasol incluye mucha utilidad de cura y amistad, y también tiene acceso a herramientas de control de masas como Polimorfia y Viento Esmeralda.

Aunque los tres juegos son totalmente distintos, si su participación en Heroes y WoW es un indicio, podemos prever que Alasol se hará sentir en Hearthstone. Debido a que el personaje está tan ligado a la clase druida por la historia, se puede especular que fue diseñada teniendo en cuenta la clase druida. Sin embargo, ya que Alasol es un súbdito legendario neutral, puede ser colocada en cualquier mazo para cualquier clase. Será emocionante ver los trucos que la comunidad podrá lograr con este travieso dragón.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Taylor Cusick el 27 de junio de 2019.