Cómo verificar el estado del servidor de Gears of War 5

Con el lanzamiento de Gears of War 5, el desarrollador The Coalition tuvo muchos problemas en el servidor. Unas pocas horas después de que los servidores del juego se activaron hoy viernes 6, muchos jugadores avisaron de errores como 0x80004001 y Estana, que terminaron siendo problemas en los servidores del juego y no en las plataformas de las y los jugadores.

Lo único que sabemos sobre los juegos en línea es que sus servidores a la larga fallan, se caen o quedan fuera de línea por mantenimiento. Eso es cierto para Gears 5 y es importante saber dónde buscar información sobre el estado del servidor para poder solucionar los problemas de conexión por ti mismo y saber cuándo debes ser paciente y esperar a que la compañía lo arregle.

No hay una página oficial sobre el estado del servidor de Gears 5, pero la página de Twitter de The Coalition se actualiza constantemente con los problemas que pudiera tener el juego. Esa debería ser tu principal fuente de información sobre el estado de los servidores del juego.

El foro oficial del juego es otro lugar donde seguramente encontrarás información sobre el estado del servidor. En caso de problemas importantes, The Coalition agregará un cuadro con información al respecto en la parte superior de la página y es probable que también veas a muchos jugadores informando los mismos problemas en sus publicaciones. Recuerda revisar los foros cuando Gears 5 parezca estar inactivo. Si no es así, aún puedes encontrar soluciones a los problemas de conexión que sucedan de tu parte.

Si verificas ambos enlaces y no hay nada reportado, puedes esperar y ver si el problema es demasiado reciente para que ya se haya denunciado o hacer algo de tu parte para intentar solucionarlo. También puedes comunicarte con el equipo de apoyo del juego en caso de que nada más funcione.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Bhernardo Viana el 6 de septiembre de 2019.