Cómo reservar tu nombre de usuario en VALORANT

VALORANT ya es uno de los juegos más esperados del año. Con una mezcla de Counter-Strike, Overwatch y Rainbow 6, es todo lo que un fan de los tiradores en primera persona podría pedir.

Si te entusiasma la idea de VALORANT pero no has jugado ninguno de los juegos de Riot antes, como League of Legends, Teamfight Tactics o Legends of Runeterra, quizás no sepas que puedes reservar tu nombre.

A diferencia de Steam y Battle.net, donde puedes elegir el nombre que quieras, Riot es diferente. Tienes un nombre de usuario para tu cuenta y otro para tu identidad en el juego. Si eres de América del Norte, por ejemplo, tu identidad será única para esa región. Eso significa que si alguien ya ha tomado tu nombre, tendrás que recurrir a la creatividad e idear uno nuevo.

Si deseas reservar un nombre para VALORANT y no tener que preocuparte por elegir otro más adelante, primero debes registrarte para obtener una cuenta de Riot.

Captura de pantalla vía Riot Games

Para hacerlo, dirígete al sitio web oficial de League of Legends (no te preocupes, no tienes que jugar el juego), ingresa tu correo electrónico y sigue las instrucciones. Una vez que lo hayas hecho, invéntate un nombre de usuario (que no será tu nombre de VALORANT) y elige una contraseña.

Captura de pantalla vía Riot Games

A continuación, ve a la sección de la cuenta del sitio web de Riot, escribe tu nombre de usuario y contraseña e inicia sesión. Allí, en la segunda pestaña, debería decir ID de Riot. Haz clic en ella y elige tu nueva ID de Riot. Una vez que encuentres una que todavía esté disponible, ese será tu nombre en VALORANT cuando se lance en el verano boreal.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Jerome Heath el 9 de marzo de 2020.